Зеленський розповів, коли очікувати нового контрнаступу

За словами Зеленського, перевернути ситуацію на фронті можна буде у разі, якщо Україна отримає всю обіцяну допомогу від союзників

На цей час Україна має 14 неукомплектованих бригад

Наразі ситуація на фронті є проблемною, проте не патовою. Контрнаступ розпочнеться тоді, коли Сили оборони отримають усю обіцяну допомогу. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg.

За словами президента, перевернути ситуацію на фронті можна буде у разі, якщо Україна отримає всю обіцяну допомогу від союзників.

«У нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерв. У нас стоять 14 бригад, які неукомплектовані, у яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували та говорили. Пакети повинні приходити, але вони йдуть повільно», – додав він.

Зеленський відзначив, що Київ вдячний Конгресу США за надання підтримки, втім Україна не може говорити про контрнаступальні дії тоді, коли уся допомога не прийшла. Сьогодні ж Сили оборони зосереджені на тому, щоб захистити території від ворога.

Нагадаємо, Збройні сили України формують кілька штурмових бригад, але затримка та недостатність поставок західної зброї, ймовірно, не дозволять укомплектувати їх на достатньому рівні.

Як повідомлялося, українське військове командування створює нову окрему штурмову військову частину.

До слова, українські військові відійшли з мікрорайону Канал у Часовому Яру. Сили оборони зайняли більш вигідні позиції, але ворог продовжує тиснути.