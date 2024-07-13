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Окупанти продовжують наступальні дії поблизу Глибокого, Вовчанська та Стариці

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Окупанти продовжують наступальні дії поблизу Глибокого, Вовчанська та Стариці
Невеликі українські штурмові групи регулярно входять на північ від Харкова
фото: Генштаб

На Харківському напрямку змін на лінії фронту не було

12 липня бої тривали на північ і північний схід від Харкова, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російський милий блогер продовжує стверджувати, що окупанти мають стійкі позиції на південному березі річки Вовча в центрі Вовчанська (на північний схід від міста Харків), але ISW ще не знайшло доказів, які спростовують геолокаційні кадри.

Окупанти продовжують наступальні дії поблизу Глибокого, Вовчанська та Стариці фото 1

Російський блогер розповідав, що невеликі українські штурмові групи регулярно входять у північне Глибоке, але російські дрони та артилерійські підрозділи нібито дають відсіч цим групам ЗСУ.

У Генштабі України повідомляли, що 12 липня російські війська продовжували наступальні дії поблизу Глибокого, Вовчанська та Стариці (на північний схід від Харкова). Речник української бригади, яка діє на півночі Харківської області, заявив, що в цьому районі в російських штурмових групах воюють добровольці з країн Африки та колишнього Радянського Союзу.

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Теги: війна росія Україна окупанти окупація Харків Харківщина ЗСУ

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