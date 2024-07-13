Втрати ворога станом на 13 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1120 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 13 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 13 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 13 липня втратила:

особового складу ‒ близько/ about 557770 (+1120) осіб,

танків ‒ 8199 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 15779 (+24) од,

артилерійських систем – 15216 (+58) од,

РСЗВ – 1119 (+0) од,

засоби ППО ‒ 889 (+1) од,

літаків – 361 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12069 (+34),

крилаті ракети ‒ 2397 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20461 (+52) од,

спеціальна техніка ‒ 2556 (+13).

Втрати ворога станом на 13 липня 2024 інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 13 липня:

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні.

В Азовському морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

В Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – шість суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – вісім суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 13 липня інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 13 липня 2024 року противник атакував п'ятьма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із Приморсько-Ахтарська – РФ. Чотири ворожі БпЛА збито підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони у Донецькій та Харківській областях. П’ятий – вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області білорусі.

Втрати авіаційних систем ворога за 13 липня 2024 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 870-й день повномасштабної війни в Україні.