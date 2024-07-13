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Втрати ворога станом на 13 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 13 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 8 танків окупантів
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1120 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 13 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 13 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 13 липня втратила:

  • особового складу ‒ близько/ about 557770 (+1120) осіб,
  • танків ‒ 8199 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15779 (+24) од,
  • артилерійських систем – 15216 (+58) од,
  • РСЗВ – 1119 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 889 (+1) од,
  • літаків – 361 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12069 (+34),
  • крилаті ракети ‒ 2397 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20461 (+52) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2556 (+13).
Втрати ворога станом на 13 липня 2024
Втрати ворога станом на 13 липня 2024
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 13 липня:

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Азовському морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
  • В Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – вісім суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 13 липня
Активність флоту окупантів станом на 13 липня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 13 липня 2024 року противник атакував п'ятьма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із Приморсько-Ахтарська – РФ. Чотири ворожі БпЛА збито підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони у Донецькій та Харківській областях. П’ятий – вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області білорусі.

Втрати авіаційних систем ворога за 13 липня 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога за 13 липня 2024 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 870-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 13 липня 2024 року
Теги: війна Генштаб Україна росія втрати військова техніка Чорне море Азовське море

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