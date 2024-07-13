Втрати ворога станом на 13 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1120 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 13 липня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 13 липня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 13 липня втратила:
- особового складу ‒ близько/ about 557770 (+1120) осіб,
- танків ‒ 8199 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15779 (+24) од,
- артилерійських систем – 15216 (+58) од,
- РСЗВ – 1119 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 889 (+1) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12069 (+34),
- крилаті ракети ‒ 2397 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20461 (+52) од,
- спеціальна техніка ‒ 2556 (+13).
Активність флоту окупантів станом на 13 липня:
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
- В Азовському морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
- В Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – вісім суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 13 липня 2024 року противник атакував п'ятьма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із Приморсько-Ахтарська – РФ. Чотири ворожі БпЛА збито підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони у Донецькій та Харківській областях. П’ятий – вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області білорусі.
Нині триває 870-й день повномасштабної війни в Україні.
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