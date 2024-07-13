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«Проблеми є». Буданов оцінив загрозу наступу РФ із півночі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Проблеми є». Буданов оцінив загрозу наступу РФ із півночі
Головний розвідник країни відповів, чи вплинуть плани Кремля мобілізувати 300 тисяч росіян на наступ окупантів на сході та півночі в найближчі місяці
фото з відкритих джерел

Очільник ГУР: «Хороших новин у мене в цьому році багато не буде»

Катастрофічної загрози наступу РФ із півночі немає, однак проблема має тенденцію до загострення. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю nv.ua.

Головний розвідник країни відповів на запитання, чи вплинуть плани Кремля мобілізувати 300 тисяч росіян на наступ окупантів на сході та півночі в найближчі місяці.

«Якщо я почну відповідати на це запитання (про атаку РФ з півночі, – ред.), ми з вами ще спровокуємо паніку. Скажімо так: проблеми є, вони мають тенденцію до загострення», – попередив Буданов.

При цьому він наголосив, що «катастрофи немає, але не бачити проблем не вийде».

«Розумієте, це така для мене трохи анекдотична ситуація. Бо коли всі два роки кричали, що зараз із півночі буде атака, ми всім казали, що цього не буде. Нічого не було. У той момент, коли ми сказали, що зараз буде атака з півночі, всі одразу: «А може, не буде?» – зауважив очільник ГУР.

Утім, уточнювати напрямки на півночі, для яких існує загроза, Буданов не став.

«Я вже казав комусь із західної преси: хороших новин у мене в цьому році багато не буде, на жаль», – підсумував Буданов.

Нагадаємо, що 12 липня бої тривали на північ і північний схід від Харкова, але підтверджених змін на лінії фронту не було. 

За повідомленням Reuters з посиланням на неназваного високопосадовця НАТО, РФ не вистачає особового складу і боєприпасів для того, аби розпочати великий наступ на Україну.

До слова, у Сумській області спостерігається активне використання росіянами диверсійно-розвідувальних груп. Українським захисникам вдається своєчасно їх виявити.

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Теги: наступ фронт Кирило Буданов війна

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