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    У Дніпрі прощаються із розстріляними нацгвардійцем військовими (фото, відео)

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    Рідні та небайдужі прощаються з загиблими - У Дніпрі прощаються із розстріляними нацгвардійцем військовими (фото, відео)
    Рідні та небайдужі прощаються з загиблими
    фото: dnepr.express

    Провести військових у останню путь прийшов мер Дніпра Борис Філатов

    У Дніпрі сьогодні прощаються з загиблими військовими. Їх уранці 27 січня у військовій частині на території заводу «Південмаш» 20-річний солдат строкової служби Артем Рябчук. Про це повідомляє «Дніпро оперативний».

    Рідні та небайдужі прощаються з Леонідом Черником, Олександром Драганом, Олександром Бугановим, Артемом Левківським та Вірою Лебединець.

    Прощання відбувається у будинку культури «Машинобудівників».

    Провести військових у останню путь прийшов також мер Дніпра Борис Філатов.

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    У Дніпрі прощаються із розстріляними нацгвардійцем військовими (фото, відео)
    У Дніпрі прощаються із розстріляними нацгвардійцем військовими (фото, відео)
    фото: dnepr.express

    Пам'ять жертв присутні вшанували хвилиною мовчання.

    Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

    Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину. За кілька годин поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

    До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша. Відомо, що чотирьох поранених у Дніпрі прооперували.

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    Теги: трагедія Борис Філатов Дніпро мер солдат час
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    У Дніпрі прощаються із розстріляними нацгвардійцем військовими (фото, відео)