Чотирьох поранених у Дніпрі прооперували: медики розповіли про їхній стан

Завтра близько 50 нацгвардійців приїдуть до лікарні, щоб здати кров для поранених

Двоє військовослужбовців, які постраждали внаслідок стрілянини на території «Південмашу» у Дніпрі, перебувають у вкрай тяжкому стані. Про це повідомив генеральний директор Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, пише «Укрінформ».

«Дівчина, старший солдат. Вона не могла зрозуміти, як це сталося. Найважчий стан. Неможливо передбачити, що буде далі. На виході куля перебила хребет. Стрілянина була з короткої дистанції», – сказав лікар.

Він також зазначив, що зараз важко сказати, чи постраждала ходитиме. Звати дівчину Жанна, їй 22 роки. У неї проникне вогнепальне поранення черевної порожнини з виходом у спині та переломом хребта. Куля порізала тонкий та товстий кишечник. У черевній порожнині до трьох літрів крові.

Загалом до лікарні імені Мечникова доправили чотирьох із п'яти постраждалих. Окрім Жанни, у лікарні перебувають ще троє військовослужбовців. Один із них також у вкрай тяжкому стані, ще двоє – просто важкі, повідомив Риженко.

«Коли приїхав сюди у приймальне відділення, тут уже було троє з пораненнями живота. У найбільш важкому стані хлопець, його звуть Ігор. 25 років. У нього важке поранення живота. Десь літр крові в черевній порожнині. Його відразу після комп'ютерного томографа взяли в операційну. Він залишається важким і зараз перебуває у відділенні реанімації політравми. Йому надають допомогу, прийшов до тями», – уточнив Риженко.

Другий постраждалий солдат – Владислав, 22 роки. У нього вогнепальний перелом лівого стегна. Стан важкий, але ближчий до середнього. Проведено операцію, вилучено кулю. І четвертий постраждалий – Денис, 19 років, старший солдат. У нього вогнепальне наскрізне поранення в область сідничного м'яза. Втрата крові невелика.

«Всіх прооперували. З сьомої ранку. Майже чотири години тривали операції», – зазначив Риженко.

П'ятий потерпілий перебуває у 16-й міській лікарні, у нього поранення грудної клітини, стегна та плеча. Планується, що завтра близько 50 нацгвардійців приїдуть до лікарні, щоб здати кров для поранених.

Зазначимо, поліція виявила 14 порожніх магазинів до автомата Калашникова та інші речові докази, які залишив підозрюваний у масовому розстрілі на заводі «Південмашу» нацгвардієць Артемій Рябчук.

Як повідомлялося, затриманий Рябчук «сидітиме все життя». Геращенко озвучив дві версії трагедії у Дніпрі.

Раніше нардепка Юлія Яцик оприлюднила можливі мотиви вбивства.

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину.

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До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша.

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