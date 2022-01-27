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    Поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі

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    Поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі
    фото: Facebook/Борис Філатов/Денис Монастирський

    Силовики затримали озброюваного нацгвардійця у місті Підгородне

    У Дніпропетровськый області правоохоронці затримали 21-річного військового Національної гвардії Артема Рябчука, який розстріляв пʼятьох людей: чотирьох товаришів по службі та одну цивільну жінку. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов, а також міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

    Хлопця затримали у місті Підгородне, автомат Калашникова був при ньому.

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    Поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі
    Поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі
    Поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі

    Міністр Монастирський зазначив, що Артем Рябчук понесе «найсуворішу відповідальність», а також, за наказом міністра, створять комісію, яка вивчатиме обставини, які могли привести до таких дій 21-річного військовослужбовця.

    Також комісія вивчить обставини, за яких Рябчук проходив військову медичну комісію, а також його психічний стан на момент видачі допуску до зброї. Після вивчення умов та обставин, що призвели до трагедії будуть зроблені висновки – «у тому числі кадрові».

    Раніше з'явилося відео, як підозрюваний у вбивстві після злочину намагався словити попутку.

    27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

    Додамо, що ДБР відкрило справу та терміново звернулося до жителів Дніпра.

    Крім того, поліція повідомила нові деталі про стрілка.

    Теги: міністр Борис Філатов Денис Монастирський
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    Поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі