Розстріл у Дніпрі: вбивця після злочину намагався зловити попутку (відео)

Військовослужбовець зі зброєю та набоями втік з місця події

Військовослужбовець зі зброєю та набоями втік з місця події

Внаслідок події загинуло щонайменше п'ять людей

У ніч на 27 січня у Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу солдат строкової служби Нацгвардії Рябчук Артемій Юрійович з автомата розстріляв варту військовослужбовців НГУ. Після того, що сталося, він ловив попутку. Відповідне відео згодом з'явилося у соціальних мережах.

На ролику видно, як дорогою біжить чоловік з автоматом у руках. У цей момент у його бік рухався автомобіль. Солдат підняв руку з проханням зупинити транспортний засіб, після чого, мабуть, сів у автомобіль. На цьому відео обривається.

У соцмережах також пишуть, що на службу строковика раніше не було нарікань. Рябчук характеризувався позитивно та проходив бесіди з психологом.

27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

У Дніпропетровській та сусідніх областях введена поліцейська спецоперація. На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції.

Також радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що хлопець, який влаштував стрілянину, є нацгвардійцем з Ізмаїлу Одеської області.