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«Дронопад» пришвидшиться: мережа ОККО долучається до боротьби з ворожими безпілотниками

Волонтерська ініціатива
Дарія Демяник
glavcom.ua
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«Дронопад» пришвидшиться: мережа ОККО долучається до боротьби з ворожими безпілотниками
«Дронопад» – це проєкт, започаткований фондом «Повернись живим» у серпні 2024 року
фото: okko.ua

Зараз у проєкті «Дронопад» уже працює понад 50 підрозділів

4 березня мережа АЗК ОККО запустила четверту хвилю ініціативи «Око за око» для підсилення проєкту фонду «Повернись живим» «Дронопад». Мета – забезпечити Збройні Сили України спеціальними FPV-перехоплювачами дронів та супутньою технікою, щоб збити щонайменше 1500 ворожих безпілотників, які працюють на лінії зіткнення. Про це повідомляється на сайті ОККО.

Механіка проєкту залишається такою ж, як і під час трьох попередніх етапів «Око за око». З кожного реалізованого літра пального Pulls 95 і Pulls Diesel мережа ОККО спрямовує по одній гривні на закупівлі техніки для «Дронопаду». 

«Від початку повномасштабного вторгнення мережа ОККО вже задонатила на військові та цивільні потреби понад 2,5 мільярда гривень, – коментує віцепрезидент ОККО з маркетингу Василь Дмитрів. – І ми не зупиняємось, адже у світлі останніх подій бачимо, що зараз, як ніколи, нам потрібно демонструвати внутрішню силу і єдність. Саме тому, коли ми почули про ефективність проєкту «Дронопад» і про те, що є величезний запит на його масштабування, але бракує лише коштів, то не змогли не відгукнутися. Тож четвертий етап «Око за око» спрямовано на те, щоб улаштувати ворогу Дронопад. Адже розвіддрони, які щодня «висять» над лінією зіткнення і цивільними містами, вишукуючи позиції наших захисників і стратегічні цілі, є проблемою, яка стосується кожного, бо за ними прилітають ракети». 

ОККО разом з мільйонною спільнотою водіїв допоможе військовим очистити небо й осліпити ворога, наголосив Дмитрів.

«Завдяки підтримці ОККО ми можемо поставити собі амбітнішу ціль, ніж раніше, і забезпечити більше підрозділів, які збиватимуть більше російських розвідувальних дронів. «Дронопад» – один з найефективніших проєктів Фонду, у рамках якого українські військові завдали ворогові шкоди на 2 мільярди гривень. І з допомогою ОККО та інших благодійників втрати росіян зростатимуть», – розповідає директорка департаменту розвитку та партнерств фонду «Повернись живим» Олександра Гайворонська.

Зараз у проєкті «Дронопад» уже працює понад 50 підрозділів. Вони представляють різні роди військ – Сухопутні, Повітряні, спецпідрозділи Сил оборони, Національну гвардію, Прикордонну службу – і діють по всій лінії зіткнення з Півночі до Півдня. Завдяки тому, що «Око за око» долучається до «Дронопаду», військові отримають не лише FPV-дрони, чий запас треба поповнювати, а й усю необхідну супутню техніку: транспорт, засоби зв’язку та живлення, ноутбуки, телевізори, пульти, окуляри, антени, посилювачі сигналу для управління безпілотниками тощо.  

«Дронопад» – це проєкт, започаткований фондом «Повернись живим» у серпні 2024 року. За цей період завдяки ініціативі вдалось збити вже понад 800 ворожих дронів. У фонді переконані, що тепер, коли до участі у проєкті приєдналася мережа ОККО, число збитих апаратів зростатиме ще швидше. 

«Око за око» – це спільна ініціатива фонду «Повернись живим» та мережі АЗК ОККО, яка допомагає закривати потреби ЗСУ у зброї та техніці. Від листопада 2022 року вже успішно завершилися три хвилі ініціативи. Зокрема, завдяки «Око за око» захисникам України передали 25 розвідувальних комплексів ШАРК загальною вартістю 325 мільйонів гривень, 600 одиниць стрілецької зброї (гранатомети, міномети, кулемети) на 400 мільйонів гривень і 10 спеціальних комплексів «Пульстрон» для військ ДШВ загальною вартістю 500 мільйонів гривень. Крім того, ОККО бере участь і в інших проєктах з підтримки ЗСУ та відновлення країни. Від початку повномасштабного вторгнення компанія передала на ці потреби понад 2,5 мільярда гривень. 

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Теги: війна волонтер військові Україна фронт

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