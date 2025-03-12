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«Усе залежить від Росії». Трамп заявив, що його команда вже вирушила до Путіна

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Усе залежить від Росії». Трамп заявив, що його команда вже вирушила до Путіна
Американський президент повідомив, що вже отримав «позитивні повідомлення» про можливість припинення вогню між Україною та Росією
фото: Will Oliver/EPA

«У нас є люди, які їдуть до Росії прямо зараз. Сподіваюся, ми зможемо домогтися від Росії припинення вогню»

Делегація від президента США Дональда Трампа їде до Росії. Вони говоритимуть про 30-денне припинення вогню з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian, BBC News.

Американський президент повідомив, що вже отримав «позитивні повідомлення» про можливість припинення вогню між Україною та Росією.

«Але позитивний сигнал нічого не означає... Це дуже серйозна ситуація», – зауважив Трамп.

Президент США наголосив, що є люди, які просто зараз їдуть до Російської Федерації, і зазначив, що тепер «усе залежить від Росії».

«У нас є люди, які їдуть до Росії прямо зараз. Сподіваюся, ми зможемо домогтися від Росії припинення вогню. Якщо ми це зробимо, я думаю, що це буде 80% шляху до того, щоб ця жахлива кривава баня закінчилася», – заявив Трамп.

Тим часом Ді Венс наголосив, що, на його думку, США знаходяться в дуже хорошій позиції, після того, як Україна погодилися на припинення вогню. «Тепер ми подивимося, чи зможемо ми змусити росіян також погодитися на припинення вогню», – наголосив він.

Раніше у Саудівській Аравії відбулися переговори між делегаціями України та США. Зустріч тривала близько дев'ятої з половиною години. Згодом президент США Дональд Трамп заявив про готовність Києва до повного припинення вогню. 

Зустріч представників Сполучених Штатів та України в Саудівській Аравії змінила тенденцію у відносинах з американцями від ескалації до деескалації, йшлось на брифінгу президента Володимира Зеленського. Як зазначив український лідер, на цей час у світі дуже багато російської пропаганди.

Нагадаємо, вчора, 11 березня, у Джидді (Саудівська Аравія) пройшла зустріч між представниками США та України з приводу завершення війни. Американську сторону представляли держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, українську – міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

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Теги: Україна президент Дональд Трамп війна

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