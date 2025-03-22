Росія пригрозила новими ударами по енергетиці України

Керівник Центру протидії дезінформації зауважив, що росіяни самі зірвали припинення вогню, утім намагаються звинуватити Україну

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова знову погрожує ударами по українській енергетичній інфраструктурі, заявляючи, що це нібито відповідь на атаки України по об’єктах енергетики РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Захарова сказала, що Росія залишає за собою право на «симетричну відповідь», звинувачуючи Україну в ударах по її енергосистемі. Окрім цього, Кремль традиційно заявив про нібито «небажання України досягти миру».

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зауважив, що росіяни самі зірвали припинення вогню, утім намагаються звинуватити Україну.

«Росія сама зірвала припинення вогню, сама збрехала Трампу, але намагається звинуватити Україну в порушеннях та видати це за дозвіл продовжувати удари, які Росія і так не припиняла та продовжує наносити по українській інфраструктурі. Важливо на всіх рівнях демонструвати, що саме Росія з першої хвилини порушила обіцянку Трампу припинити вогонь», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Кремль намагається зірвати мирні переговори з Україною, виправдати продовження війни та загострити відносини України зі США у сфері атомної енергетики. У звіті аналітиків ISW згадується обстріл газовимірювальної станції «Суджа» в Курській області в ніч на 21 березня. Генштаб ЗСУ заперечив причетність українських військових до атаки, однак Кремль наполягає на звинуваченнях проти України.