Польський уряд обіцяє кожній родині посібник «воєнних часів»

Кризовий довідник буде доступний і українською мовою

Кожна польська родина до кінця 2025 року має отримати посібник для часів кризи та війни. Такий довідник наразі розробляють Міністерство внутрішніх справ, Міністерство національної оборони та Центр безпеки уряду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

У посібнику зокрема, будуть поради, як підготуватися до кількаденного відключення електроенергії, як вистояти в умовах кризи 72 години, що підготувати на випадок евакуації тощо. Посібник буде розроблено до кінця квітня та надруковано у другому півріччі. Брошури надсилатимуться посилкою.

«Протягом трьох днів усі громадяни, кожна домогосподарство повинні вміти виживати самі», – зауважив заступник директора Департаменту захисту населення та управління в кризових ситуаціях МВС Роберт Клоновскі.

Автори видання зазначають, що такий посібник може стати в пригоді не лише у разі війни, а й наприклад, у разі стихійного лиха. Посібники будуть доступні онлайн і іншими мовами, та будуть адресовані тим групам і меншинам, які проживають у Польщі (у тому числі будуть брошури українською).

Раніше «Главком» повідомляв, що уряд Польщі працює над моделлю військової підготовки для кожного дорослого чоловіка на випадок війни.

А очільник польського Міноборони Владислав Косіняк-Камиш розповів, що військова підготовка в країні в майбутньому буде доступна всім громадянам і надаватиметься у двох варіантах – базовому та розширеному.