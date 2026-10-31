Росія атакувала Харків дронами: удари по трьох районах, є постраждалі

Ігор Терехов: унаслідок удару постраждали троє людей, пошкоджено 10 житлових будинків

Російські окупанти атакували Харків у ніч на 31 жовтня: реактивний шахед влучив у приватний житловий будинок, на місці виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.

Удар по Основ'янському району стався невдовзі після опівночі. О 00:32 Терехов повідомив, що реактивний шахед влучив у цьому районі, а на місці спалахнула пожежа. За сім хвилин мер уточнив: безпілотник потрапив у приватний житловий будинок.

О 01:17 міський голова назвав наслідки: троє людей постраждали, пошкоджень зазнали 10 житлових будинків. Про стан потерпілих і масштаби руйнувань мер не повідомляв.

Що передувало удару

Харків атакували ворожі безпілотники ще ввечері 30 жовтня. О 21:31 Терехов повідомив про удар по Немишлянському району, о 22:46 – по Новобаварському, а за дві хвилини начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив атаку на цей район. О 23:20 мер написав про ще один удар по Немишлянському району, а о 23:22 Синєгубов – про черговий по Новобаварському. Спершу посадовці наслідків не називали, лише зазначали, що з'ясовують їх.

Нагадаємо, у ніч на 25 жовтня російські війська атакували Новобаварський район Харкова реактивним безпілотником. Спершу Терехов говорив про одного постраждалого, згодом – про трьох, а далі кількість зросла до чотирьох і ще одна людина загинула. Того ж вечора реактивний дрон вдарив по Безлюдівській громаді поблизу міста, де спалахнула пожежа на території приватного підприємства.

До слова, уночі 29 жовтня ворог вдарив по Холодногірському району Харкова, де виникла пожежа, а також по навчальному закладу в Салтівському районі, про що писав «Главком». Повітряні сили перед тим попереджали про рух реактивних безпілотників у бік міста.

Уранці 30 жовтня, за повідомленням Синєгубова, ворожий дрон влучив у торговельний центр у Київському районі.

Раніше «Главком» писав, що Україна масштабує виробництво перехоплювачів для реактивних шахедів.