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Росія атакувала Кривий Ріг: фото наслідків

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія атакувала Кривий Ріг: фото наслідків
Ворог атакував Кривий Ріг у Святвечір
фото: Сергій Лисак

Ймовірно під завалами будинку ще перебувають люди

Сьогодні, ввечері 24 грудня, Росія атакувала Кривий Ріг. Внаслідок чого загинула людина, 11 постраждало. Про це повідомляє ДСНС.

«Сталося влучання у чотириповерховий житловий будинок, внаслідок чого зруйновано підʼїзд з перших по четверті поверхи. Також пошкоджено дев'ять магазинів та понад 20 автомобілів», – йдеться у повідомленні.

Росія атакувала Кривий Ріг: фото наслідків фото 1
фото: Сергій Лисак

Рятувальники з-під завалів деблокували тіло людини. Ймовірно під завалами ще перебувають люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Росія атакувала Кривий Ріг: фото наслідків фото 2
Росія атакувала Кривий Ріг: фото наслідків фото 3

На місці працюють понад 60 рятувальників та залучено 14 одиниць техніки

Росія атакувала Кривий Ріг: фото наслідків фото 4
фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, що увечері 24 грудня Росія атакувала Кривий Ріг. Внаслідок цього пошкоджено чотириповерховий житловий будинок.

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Теги: росія ДСНС війна Кривий Ріг рятувальники Україна Дніпропетровщина

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