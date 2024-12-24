Росія атакувала Кривий Ріг: фото наслідків

Ймовірно під завалами будинку ще перебувають люди

Сьогодні, ввечері 24 грудня, Росія атакувала Кривий Ріг. Внаслідок чого загинула людина, 11 постраждало. Про це повідомляє ДСНС.

«Сталося влучання у чотириповерховий житловий будинок, внаслідок чого зруйновано підʼїзд з перших по четверті поверхи. Також пошкоджено дев'ять магазинів та понад 20 автомобілів», – йдеться у повідомленні.

фото: Сергій Лисак

Рятувальники з-під завалів деблокували тіло людини. Ймовірно під завалами ще перебувають люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

На місці працюють понад 60 рятувальників та залучено 14 одиниць техніки

фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, що увечері 24 грудня Росія атакувала Кривий Ріг. Внаслідок цього пошкоджено чотириповерховий житловий будинок.