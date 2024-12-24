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Які автобуси найчастіше закуповують чиновники для школярів: трійка лідерів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Які автобуси найчастіше закуповують чиновники для школярів: трійка лідерів
фото з відкритих джерел

«Торговий дім «Еталон Авто» очолив рейтинг постачальників шкільних автобусів

У другому півріччі органи влади та заклади освіти активно купували шкільні автобуси. Згідно із закупівлями за весь 2024 рік більшу частину із понад півмільярда гривень поділили Еталон, Ataman і ЗАЗ. Про це йдеться у дослідженні «Наші гроші».

Так, цьогоріч у «Прозорро» оприлюднені 102 договори про купівлю 489 шкільних автобусів п’яти виробників на суму 1,68 млрд грн. «Найчастіше замовники обирали Еталон – 167 штук, Ataman – 151 штука і 3A3 – 143 штуки. Ці три моделі фактично поділили ринок. Богданів придбали тільки 26, ще два замовники обрали менші JAC на 20 пасажирів», – йдеться у розслідуванні.

Які автобуси найчастіше закуповують чиновники для школярів: трійка лідерів фото 1
фото: nashigroshi.org

Порівняно з 2020 роком зросла частка автобусів ЗАЗ. Тоді більшість коштів поділили виробники Еталонів та Атаманів, а ЗАЗ отримав лише 8% суми. Зараз у нього вже 29% суми, зазначають журналісти.

Які автобуси найчастіше закуповують чиновники для школярів: трійка лідерів фото 2
фото: nashigroshi.org

До слова, автобуси KrASZ, які раніше збиралися в Харкові на базі російських ПАЗів, зникли.

Ціни

Ціни автобусів Еталон А08116Ш на закупівлях різнились від 3,34 млн грн до 3,49 млн грн, що могло залежати від обсягу поставки. Ця модель розрахована на 31 або 32 пасажирів. Інші Еталони А08117Ш у різних модифікаціях замовляли по цінах від 3,34 млн грн до 4,10 млн грн. Вони відрізняються від попередніх збільшеною довжиною.

Виробником є ТОВ «Чернігівський автозавод» із корпорації «Еталон». Воно належить фірмі «Bodmin AG» (Швейцарія) Петера Швотцера, ТОВ «Бодмін-Україна» і ТОВ «Логістичний центр «Еталон». В усіх фірмах ключовими особами є Володимир Бутко і Петер Швотцер.

Які автобуси найчастіше закуповують чиновники для школярів: трійка лідерів фото 3
фото з відкритих джерел

Наступні за популярністю автобуси Ataman D093S2 розраховані на 31 місце. Їхні ціни різнились від 3,35 млн грн до 3,42 млн грн. Частина придбаних Ataman D093S2 мала одне чи два місця для школярів з обмеженою здатністю до пересування. Вони коштували дорожче – від 3,55 млн грн до 3,63 млн грн.

Автобуси Ataman виробляють АТ «Черкаський автобус» і ПрАТ «Ісузу-Атаман Україна». Кінцевим бенефіціаром і власником найбільшого пакету акцій «Черкаського автобуса» є Олександр Дорош. Він разом із Кирилом Лесіком і Віктором Коваленком є співзасновниками ТОВ «Комтранскомплект», якому належить 100% акцій «Ісузу-Атаман Україна».

Які автобуси найчастіше закуповують чиновники для школярів: трійка лідерів фото 4
фото з відкритих джерел

Щодо автобусів ЗАЗ, то у них є вісім модифікацій. Найбільше купували варіант ЗАЗ А08В2В-10 на 36 місць. Ціни таких автобусів різнились від 3,15 млн грн до 3,50 млн грн. Автобуси ЗАЗ виробляє ТОВ «Запорізький автомобілебудівний завод», власниками якого є колишній нардеп Таріел Васадзе і його ж ТОВ «Українська автомобільна корпорація», зазначають розслідувачі.

Які автобуси найчастіше закуповують чиновники для школярів: трійка лідерів фото 5
фото з відкритих джерел

Постачальники

«Всі автобуси Еталон, за винятком одного, купували здебільшого великими партіями у ТОВ «Торговий дім «Еталон Авто». Натомість Атамани і ЗАЗи постачало по декілька фірм», – йдеться у розслідуванні.

Які автобуси найчастіше закуповують чиновники для школярів: трійка лідерів фото 6
фото: nashigroshi.org

У топ 5 постачальників шкільних автобусів увійшли:

  • 582,36 млн грн – ТОВ «Торговий дім «Еталон Авто». Фірма з Київщини належить ТОВ «Бодмін-Україна» швейцарця Петера Швотцера, ТОВ «Кирайн» та ТОВ «Логістичний Центр І «Еталон». Частку в фірмах також має Володимир Бутко. З 2018 ТД «Еталон Авто» отримав за тендерами 2,66 млрд грн.
  • 228,14 млн грн – АТ «Черкаський автобус». Найбільшою часткою в підприємстві володіє Олександр Дорош. З 2022 року фірма отримала за тендерами 1,03 млрд грн.
  • 126,52 млн грн – ПрАТ «Дніпропетровськ-Авто». Фірма входить в групу «УкрАвто» родини Васадзе. 100% акцій фірми володіє ТОВ «Українська автомобільна корпорація» Таріела Васадзе. З 2016 року фірма отримала за тендерами 320,76 млн грн.
  • 119 млн грн – ПП «Автомобільна компанія «Укравтоснаб». Компанія з Харкова належить Сергію Волошенюку, а керує нею Олександр Зезюлін. З 2016 року вона отримала за тендерами 844,32 млн грн.
  • 112,43 млн грн – ТОВ «Укравто Житомир». Фірма належить «Українсьій автомобільній корпорації» Таріела Васадзе. З 2016 року фірма отримала за тендерами 147,93 млн грн.

До слова, в Україні запустять проєкт із виготовлення японських пікапів за технологією великовузлового складання (SKD). Це спільний проєкт кількох українських виробників і японської машинобудівної компанії. 

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Теги: виготовлення гроші Укравто ринок завод Житомир Україна модель Володимир Бутко автобус Швейцарія

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