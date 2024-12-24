Росія атакувала Кривий Ріг у Святвечір: є поранені

Росія влучила в чотириповерховий житловий будинок на 32 квартири

Увечері 24 грудня Росія атакувала Кривий Ріг. Внаслідок цього пошкоджено чотириповерховий житловий будинок. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Балістика. «Високоточні» потвори прямо влучили в чотириповерховий житловий будинок на 32 квартири. Ми всі вже на місці, екстрені служби працюють. На жаль, готуємось до важких новин», – йдеться у повідомленні.

Також голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак зауважив, що попередньо, у Кривому Розі п'ятеро поранених.

«Двох з них дістали з-під завалів. Їм надають необхідну меддопомогу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що триває 1035-й день повномасштабної війни в Україні.