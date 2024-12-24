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Росія атакувала Кривий Ріг у Святвечір: є поранені

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія атакувала Кривий Ріг у Святвечір: є поранені
Росія 24 грудня атакувала житловий будинок у Кривому Розі
фото: соцмережі

Росія влучила в чотириповерховий житловий будинок на 32 квартири

Увечері 24 грудня Росія атакувала Кривий Ріг. Внаслідок цього пошкоджено чотириповерховий житловий будинок. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. 

«Балістика. «Високоточні» потвори прямо влучили в чотириповерховий житловий будинок на 32 квартири. Ми всі вже на місці, екстрені служби працюють. На жаль, готуємось до важких новин», – йдеться у повідомленні.

Росія атакувала Кривий Ріг у Святвечір: є поранені фото 1

Також голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак зауважив, що попередньо, у Кривому Розі п'ятеро поранених.

Росія атакувала Кривий Ріг у Святвечір: є поранені фото 2

«Двох з них дістали з-під завалів. Їм надають необхідну меддопомогу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що триває 1035-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: вибух росія війна Кривий Ріг Україна Дніпропетровщина ракета росіяни російська ракета

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