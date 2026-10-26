Російський дрон убив 41-річного шахтаря ДТЕК у Павлограді

Валентин Котелевський переїхав до Павлограда з Лисичанська та працював на шахті «Самарська»

Унаслідок російської атаки на Павлоград Дніпропетровської області 26 жовтня загинув 41-річний шахтар Валентин Котелевський. Чоловік працював на підприємстві «ДТЕК Шахтоуправління Дніпровське». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК Павлоградвугілля.

За інформацією компанії, Валентин переїхав до Павлограда з Лисичанська Луганської області. Він працював на дільниці конвеєрного транспорту шахти «Самарська».

Колеги згадують загиблого як чуйну та відповідальну людину, яка завжди була готова допомогти іншим.

«Для колег Валентин залишиться людиною, яка завжди була готова прийти на допомогу, підтримати й не залишити наодинці з труднощами», – зазначили в ДТЕК.

У компанії висловили співчуття родині, близьким і колегам загиблого гірника.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про наслідки російської атаки на Павлоград 26 жовтня. Унаслідок удару загинула людина, ще семеро постраждали, серед них двоє десятирічних дівчаток. Також пошкоджено житлові будинки, автомобілі та магазин.

Крім того, 10 вересня російські безпілотники вбили двох працівників ДТЕК у Павлограді. Загинули 39-річний гірник Віталій Губа та 43-річний машиніст гірничих виїмкових машин Євген Шевченко. Ще четверо співробітників компанії отримали поранення.