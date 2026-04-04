Росія атакувала Суми безпілотниками: є влучання у багатоповерхівку

Аліна Самойленко
скріншот з відео

На верхніх поверхах будинку виникла пожежа

У ніч на 4 квітня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Про це повідомив в.о міського голови Сум Артем Кобзар та голова Сумської ОВА Олег Григоров, пише «Главком».

За інформацією Кобзаря, влучання БпЛА зафіксовано у Зарічному районі в багатоквартирний житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа на верхніх поверхах будівлі. Також є ще одне влучання у дворі в цьому ж районі.

Григоров повідомив, що щонайменше троє людей травмовані у Сумах внаслідок ворожих ударів. Триває евакуація людей із пошкоджених будинків.

«Усім постраждалим надається допомога. Необхідні служби долучені до ліквідації наслідків», – написав Григоров.

Як відомо, 3 квітня близько 09:05 зафіксовано влучання БпЛА типу «Молнія» в один із торговельних центрів у центральній частині міста Суми. 

За попередньою інформацією, двоє людей отримали поранення уламками, медики надають їм усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, російська терористична армія вдарила керованими авіабомбами по Шосткинській громаді Сумської області. Унаслідок удару загинула людина.

Також ворог завдав чотирьох ударів по Київському району міста. Наразі триває збір детальної інформації щодо масштабів руйнувань. Також у місті є постраждала.

Майже одночасно з атакою на Харків вибухи пролунали у Запоріжжі. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив ракетний обстріл, про який раніше попереджали Повітряні сили ЗСУ через загрозу застосування балістики. Також під ворожим вогнем опинився Павлоград Дніпропетровської області – у мережі писали про вибухи.

Чернігівщина: окупанти вдарили FPV-дронами по школі
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 6 квітня 2026
Атака на Одесу та ураження нафтового терміналу у Новоросійську: головне за ніч
Аналітики ISW пояснили, чому російська ППО не може зупинити удари по нафтових об'єктах
$28 млн втрат за ніч: прикордонники знищили рідкісну техніку РФ
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
