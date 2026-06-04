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Науковці виявили в Дунаї рідкісну рибу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Науковці виявили в Дунаї рідкісну рибу
Чорноморський лосось занесений до Червоної книги України та належить до найрідкісніших представників лососевих у басейні Чорного моря
фото: Державне агентство меліорації та рибного господарства України﻿

Чорноморський лосось занесений до Червоної книги України, а випадки його виявлення трапляються вкрай рідко

Науковці Держрибагентства зафіксували рідкісну знахідку в річці Дунай. Під час рибоохоронного рейду фахівці виявили червонокнижного чорноморського лосося (Salmo labrax), який вважається одним із найменш вивчених представників лососевих у басейні Чорного моря. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

Рідкісна знахідка під час рейду на Дунаї

Фахівці Чорноморського відділу Інституту рибного господарства, екології моря та океанографії Держрибагентства долучилися до рибоохоронних заходів, які проводили Одеський рибоохоронний патруль та Державна прикордонна служба України.

Науковці виявили в Дунаї рідкісну рибу фото 1
фото: Державне агентство меліорації та рибного господарства України

Під час рейду в одному з промислових знарядь лову на Дунаї виявили чорноморського лосося вагою 3,9 кг. Поява цього виду у виловах під час нерестового періоду викликала значний інтерес у науковців, адже інформація про сучасний стан його популяції в українських водах залишається обмеженою.

Науковці виявили в Дунаї рідкісну рибу фото 2
фото: Державне агентство меліорації та рибного господарства України

Після виявлення риби фахівці провели повний біологічний аналіз особини. Науковці визначили морфометричні та меристичні показники, встановили стать і вік лосося, а також відібрали зразки тканин для проведення молекулярно-генетичних досліджень.

Науковці дослідять походження популяції

Отримані результати мають допомогти уточнити таксономічну належність риби та зібрати додаткову інформацію про походження і структуру популяції чорноморського лосося в регіоні. Особливу увагу дослідники планують приділити порівнянню даних із європейськими генетичними базами, що дозволить оцінити можливі міграційні зв’язки між окремими популяціями виду в Чорноморському басейні.

«Чорноморський лосось є одним із найменш вивчених представників лососевих у регіоні. Його поява у виловах трапляється вкрай рідко, тому кожен зафіксований випадок має важливе значення для розуміння сучасного стану популяції та розробки заходів щодо її збереження», - зазначив голова Держрибагентства Ігор Клименок.

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У відомстві наголосили, що результати проведених досліджень використають для поповнення національної бази даних щодо поширення чорноморського лосося. Також вони стануть частиною подальших наукових робіт, присвячених вивченню біології, міграцій та охорони цього виду у водоймах України.

За словами фахівців, випадок вкотре підтвердив важливість співпраці науковців, рибоохоронних структур та прикордонників для збереження біорізноманіття та боротьби з незаконним виловом водних біоресурсів під час нерестового періоду.

Нагадаємо, під час нерестової заборони на території Дунайського біосферного заповідника в Одеській області викрили браконьєрів, які незаконно виловлювали червонокнижну рибу. Під час рейду на річці Дунай у районі Старостамбульського гирла інспектори Державної екологічної інспекції виявили порушників, які здійснювали незаконний вилов водних біоресурсів. Серед вилученого улову були два екземпляри севрюги, занесеної до Червоної книги України, а також три екземпляри сазана. Інцидент стався на 11 км річки Дунай у межах Дунайського біосферного заповідника.

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Теги: рибальство браконьєр риба

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