Українські військові взяли Горлівку під вогневий контроль

Оператори БпЛА наносять все більше ударів по логістиці РФ

Горлівка знаходиться приблизно за 35-40 км від позицій українських захисників

Військові батальйону безпілотних систем «Спалах» 28-ї окремої механізованої бригади взяли під вогневий контроль Горлівку на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового походу.

«Оператори ББпС «Спалах» 28-ї бригади все більше наносять ударів по логістиці в тилу росіян. Вантажівки, автівки, квадроцикли – все, що заїжджає в тимчасово окуповану Горлівку, там і згорає», – йдеться у повідомленні.

Військові наголосили, що саме місто знаходиться приблизно за 35-40 км від їх позицій.

«І якщо раніше ворог відносно спокійно там катався, то зараз його транспорт під регулярними ударами. І ні, не завдяки новим middle-strike дронам і не завдяки оптоволокну. Лише «скіл» пілотів, ваші донати та взаємодія між нашими підрозділами», – підкреслили військові.

До слова, оператори безпілотних систем Головного управління розвідки продовжують завдавати ударів по логістичній інфраструктурі та маршрутах постачання російських окупаційних військ на тимчасово окупованому півдні України. У розвідці заявили, що під вогневим контролем українських операторів перебувають ділянки сухопутного коридору, який з'єднує тимчасово окупований Крим із захопленими територіями Донеччини через Бердянськ і Мелітополь.