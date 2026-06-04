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Повторна атака на термінал «Нової пошти» у Дніпрі: як це вплине на доставку посилок

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Повторна атака на термінал «Нової пошти» у Дніпрі: як це вплине на доставку посилок
фото: «Нова пошта»
Наслідки удару РФ по терміналу «Нової пошти» у Дніпрі 3 червня

«Нова пошта» повністю компенсує оціночну вартість відправлень, які були втрачені внаслідок ворожих атак

Сьогодні, 4 червня, російська терористична армія повторно атакувала інноваційний термінал «Нової пошти» у Дніпрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Компанія зауважила, що на момент удару всі співробітники перебували в укриттях і не постраждали.

«Наразі на місці працюють поліція та ДСНС. Ми оцінюємо масштаби руйнувань та робимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена після завершення роботи екстрених служб», – йдеться у повідомленні.

«Нова пошта» зауважила, що навіть попри повторний удар продовжує працювати. Компанія зазначила, що має резервні логістичні схеми та заздалегідь підготовлені сценарії безперервності роботи бізнесу.

«Ми вже перебудували логістичні маршрути, тому затримок доставки не буде. «Нова пошта» повністю компенсує оціночну вартість відправлень, які були втрачені внаслідок ворожих атак. Найближчим часом ми зв’яжемося з кожним клієнтом і повідомимо деталі відшкодування. Актуальну інформацію щодо відправлень можна відстежувати в мобільному застосунку та на сайті «Нової пошти», – додається у повідомленні.

Нагадаємо, 3 червня унаслідок удару ворожого БпЛА в Дніпрі було пошкоджено інноваційний термінал «Нової пошти». Працівники терміналу під час влучання перебували в укритті й не постраждали.

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Теги: війна Нова пошта

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