Удар по Україні, арешт судна тіньового флоту РФ у Швеції. Головне за 4 червня 2026

Дайджест новин 4 червня 2026 року

Окружний суд міста Істад Швеції задовольнив запит української прокуратури та затвердив арешт підсанкційного балкера Caffa. Ворог повторно атакував інфраструктурний обʼєкт у Бориспільському районі. Конгрес США пішов проти Білого дому заради допомоги Україні.

«Главком» склав добірку головних подій 4 червня.

Швеція уперше арештувала судно тіньового флоту РФ за запитом України

У березні 2026 року судно перехопила та конфіскувала берегова охорона Швеції фото: vesselfinder

Окружний суд міста Істад Швеції задовольнив запит української прокуратури та затвердив арешт підсанкційного балкера Caffa. За словами генпрокурора України, це перший випадок, коли за запитом української прокуратури про міжнародну правову допомогу іноземний суд затвердив арешт судна, яке могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованої території.

Конгрес США пішов проти Білого дому заради допомоги Україні

Конгрес США схвалив мільярд доларів для України всупереч Трампу фото: Reuters

Палата представників США підтримала законопроєкт про виділення Україні понад $1 млрд нової військової допомоги та запровадження додаткових санкцій проти Росії. Голосування стало можливим завдяки підтримці демократів і частини республіканців, які виступили всупереч позиції Білого дому та керівництва Республіканської партії.

Атака РФ на Україну

Рятувальники загасили масштабну пожежу на об'єкті інфраструктури на Київщині фото: ДСНС Київщини/Facebook

Російські окупанти продовжують цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі Київської області. Сьогодні, 4 червня 2026 року, під ударом опинилися Броварський та Бориспільський райони. У Бориспільському районі було зафіксовано повторний удар по інфраструктурному обʼєкту.

Згодом рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об’єкті інфраструктури в Бориспільському районі, що виникла внаслідок атаки російських безпілотників. Площа займання становила 2000 кв. м.

Також російська терористична армія повторно атакувала інноваційний термінал «Нової пошти» у Дніпрі.

Зокрема, РФ атакувала центральну частину Ямпільської громади на Сумщині. Унаслідок цього загинули та постраждали люди.

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