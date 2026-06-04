Удар по Україні, арешт судна тіньового флоту РФ у Швеції. Головне за 4 червня 2026
Дайджест новин 4 червня 2026 року
Окружний суд міста Істад Швеції задовольнив запит української прокуратури та затвердив арешт підсанкційного балкера Caffa. Ворог повторно атакував інфраструктурний обʼєкт у Бориспільському районі. Конгрес США пішов проти Білого дому заради допомоги Україні.
«Главком» склав добірку головних подій 4 червня.
Швеція уперше арештувала судно тіньового флоту РФ за запитом України
Окружний суд міста Істад Швеції задовольнив запит української прокуратури та затвердив арешт підсанкційного балкера Caffa. За словами генпрокурора України, це перший випадок, коли за запитом української прокуратури про міжнародну правову допомогу іноземний суд затвердив арешт судна, яке могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованої території.
Конгрес США пішов проти Білого дому заради допомоги Україні
Палата представників США підтримала законопроєкт про виділення Україні понад $1 млрд нової військової допомоги та запровадження додаткових санкцій проти Росії. Голосування стало можливим завдяки підтримці демократів і частини республіканців, які виступили всупереч позиції Білого дому та керівництва Республіканської партії.
Атака РФ на Україну
Російські окупанти продовжують цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі Київської області. Сьогодні, 4 червня 2026 року, під ударом опинилися Броварський та Бориспільський райони. У Бориспільському районі було зафіксовано повторний удар по інфраструктурному обʼєкту.
Згодом рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об’єкті інфраструктури в Бориспільському районі, що виникла внаслідок атаки російських безпілотників. Площа займання становила 2000 кв. м.
Також російська терористична армія повторно атакувала інноваційний термінал «Нової пошти» у Дніпрі.
Зокрема, РФ атакувала центральну частину Ямпільської громади на Сумщині. Унаслідок цього загинули та постраждали люди.
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