Удар по Сумщині: загинули люди, є постраждалі

Пораненим надають необхідну медичну допомогу

Сьогодні, 4 червня, російська терористична армія атакувала центральну частину Ямпільської громади на Сумщині. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

«На жаль, внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей Особи загиблих встановлюються», – йдеться у повідомленні.

Також, за даними влади, до лікарні доставили чотирьох постраждалих жінок, їм надають необхідну медичну допомогу. Усі обставини та наслідки атаки уточнюються.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1562-й день повномасштабної війни в Україні.