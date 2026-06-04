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Удар по Сумщині: загинули люди, є постраждалі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по Сумщині: загинули люди, є постраждалі
Усі обставини та наслідки атаки уточнюються
фото: Олег Григоров/Telegram

Пораненим надають необхідну медичну допомогу

Сьогодні, 4 червня, російська терористична армія атакувала центральну частину Ямпільської громади на Сумщині. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

«На жаль, внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей Особи загиблих встановлюються», – йдеться у повідомленні.

Також, за даними влади, до лікарні доставили чотирьох постраждалих жінок, їм надають необхідну медичну допомогу. Усі обставини та наслідки атаки уточнюються.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1562-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Сумщина

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