Росія атакувала балістичними ракетами Харків та Запоріжжя

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Росія атакувала балістичними ракетами Харків та Запоріжжя
фото з відкритих джерел

Чотири ворожих ракетних удари зафіксовано в Київському районі Харкова

У ніч на 3 квітня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку балістичними ракетами Україну. Про це пише «Главком».

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова та мера Ігоря Терехова, ворог завдав чотирьох ударів по Київському району міста. Наразі триває збір детальної інформації щодо масштабів руйнувань. Також у місті є постраждала.

«Внаслідок ворожого ракетного удару по Харкову поранень зазнала 63-річна жінка. Її госпіталізували. Медики надають постраждалій всю необхідну допомогу», – написав Синєгубов.

Майже одночасно з атакою на Харків вибухи пролунали у Запоріжжі. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив ракетний обстріл, про який раніше попереджали Повітряні сили ЗСУ через загрозу застосування балістики. Також під ворожим вогнем опинився Павлоград Дніпропетровської області – у мережі писали про вибухи.

Як відомо, цієї ночі окупанти вже били по Харкову безпілотниками. За інформацією Синєгубова, у Новобаварському районі зафіксовано влучання дрону в город. Пошкоджено вікна приватного будинку. Також атаковано Київський, Шевченківський та Салтівський райони. Наслідки «прильотів» уточнюються.

Варто зазначити, що 2 квітня російська окупаційна армія цілий день атакувала Харків. У четвер окупанти вперше застосували реактивні «шахеди» для обстрілу Харкова.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що з початку доби окупанти 11 разів обстріляли місто. За його словами, усі удари були націлені на Київський район.

До слова, у ніч на 2 квітня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією мера Харкова Терехова, росіяни вдарили бойовим дроном «молнія» по Шевченківському району. Удар прийшовся по девʼятому поверху багатоповерхівки.

Чернігівщина: окупанти вдарили FPV-дронами по школі
Чернігівщина: окупанти вдарили FPV-дронами по школі
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 6 квітня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 6 квітня 2026
Атака на Одесу та ураження нафтового терміналу у Новоросійську: головне за ніч
Атака на Одесу та ураження нафтового терміналу у Новоросійську: головне за ніч
Аналітики ISW пояснили, чому російська ППО не може зупинити удари по нафтових об’єктах
Аналітики ISW пояснили, чому російська ППО не може зупинити удари по нафтових об’єктах
$28 млн втрат за ніч: прикордонники знищили рідкісну техніку РФ
$28 млн втрат за ніч: прикордонники знищили рідкісну техніку РФ

