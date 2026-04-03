РФ вдарила керованими авіабомбами по Сумщині: загинула людина, є поранені

Наслідки атаки зʼясовуються

Російська терористична армія вдарила керованими авіабомбами по Шосткинській громаді Сумської області. Унаслідок удару загинула людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

«На жаль, є інформація про одну загиблу людину. Особу наразі встановлюють. До лікарні попередньо доставлені троє поранених, у важкому стані – 29-річна жінка», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, усім постраждалим надається необхідна медична допомога, наслідки атаки зʼясовуються.

Нагадаємо, уночі ворог завдав чотирьох ударів по Київському району міста. Наразі триває збір детальної інформації щодо масштабів руйнувань. Також у місті є постраждала.

Майже одночасно з атакою на Харків вибухи пролунали у Запоріжжі. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив ракетний обстріл, про який раніше попереджали Повітряні сили ЗСУ через загрозу застосування балістики. Також під ворожим вогнем опинився Павлоград Дніпропетровської області – у мережі писали про вибухи.

До слова, знімальна група «Суспільне Дніпро» під час роботи потрапила під мінометний обстріл. Інцидент стався 30 березня в селі Капулівка Покровської громади на Дніпропетровщині.