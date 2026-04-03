РФ вдарила керованими авіабомбами по Сумщині: загинула людина, є поранені

Наталія Порощук
glavcom.ua
Шосткинська громада постраждала від атаки РФ
фото: Олег Григоров/Telegram

Наслідки атаки зʼясовуються

Російська терористична армія вдарила керованими авіабомбами по Шосткинській громаді Сумської області. Унаслідок удару загинула людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

«На жаль, є інформація про одну загиблу людину. Особу наразі встановлюють. До лікарні попередньо доставлені троє поранених, у важкому стані – 29-річна жінка», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, усім постраждалим надається необхідна медична допомога, наслідки атаки зʼясовуються.

Нагадаємо, уночі ворог завдав чотирьох ударів по Київському району міста. Наразі триває збір детальної інформації щодо масштабів руйнувань. Також у місті є постраждала.

Майже одночасно з атакою на Харків вибухи пролунали у Запоріжжі. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив ракетний обстріл, про який раніше попереджали Повітряні сили ЗСУ через загрозу застосування балістики. Також під ворожим вогнем опинився Павлоград Дніпропетровської області – у мережі писали про вибухи.

До слова, знімальна група «Суспільне Дніпро» під час роботи потрапила під мінометний обстріл. Інцидент стався 30 березня в селі Капулівка Покровської громади на Дніпропетровщині.

Чернігівщина: окупанти вдарили FPV-дронами по школі
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 6 квітня 2026
Атака на Одесу та ураження нафтового терміналу у Новоросійську: головне за ніч
Аналітики ISW пояснили, чому російська ППО не може зупинити удари по нафтових об’єктах
$28 млн втрат за ніч: прикордонники знищили рідкісну техніку РФ
