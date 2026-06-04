МАГАТЕ забило на сполох через обстріл біля Запорізької АЕС

МАГАТЕ заявило про нову загрозу для Запорізької АЕС після обстрілу поблизу станції

Запорізька АЕС, яка перебуває під російською окупацією з березня 2022 року, залишається найбільшою атомною електростанцією Європи

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про небезпечну ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції після обстрілу розташованої поруч Запорізької теплоелектростанції. Про це йдеться у заяві пресслужби, пише «Главком».

Як заявили в агентстві, команда МАГАТЕ, яка працює на ЗАЕС, зафіксувала дим у районі Запорізької ТЕС та чула звуки військової активності. За інформацією, отриманою від персоналу станції, теплоелектростанція зазнала сильного обстрілу вранці 4 червня.

«Цей інцидент викликає серйозне занепокоєння щодо єдиної залишеного лінії електропередач ЗАЕС, яка протягом останніх тижнів неодноразово відключалася, залишаючи станцію повністю залежною від аварійних дизельних генераторів для електроенергії, необхідної для охолодження її шести реакторів і уникнення загрози ядерної аварії», – йдеться у повідомленні.

Наразі, за даними МАГАТЕ, лінія електропередач залишається підключеною, однак персонал теплоелектростанції був змушений сховатися через обстріл.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив глибоке занепокоєння ситуацією та закликав негайно припинити обстріли поблизу об'єкта.

«Обстріл повинен негайно припинитися, щоб уникнути небезпеки тривалого відключення електроенергії на Запорізькій АЕС», – заявив Гроссі.

До слова, у ніч на 3 червня на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС стався блекаут.

«О 23:44 через відключення лінії електропередачі «Феросплавна-1» станція повністю втратила зовнішнє електроживлення. Функціонування критично важливих систем забезпечувалося за рахунок роботи резервних дизель-генераторів», – повідомили в «Енергоатомі». За даними «Енергоатома», це вже п'ятий блекаут від початку 2026 року та 17-й з моменту захоплення станції російськими окупантами.