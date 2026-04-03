У Сумах російський дрон влучив у торговельний центр: поранено людей (відео)

Унаслідок удару пошкоджено будівлю, вибито вікна

Сьогодні, 3 квітня, близько 09:05 зафіксовано влучання БпЛА типу «Молнія» в один із торговельних центрів у центральній частині міста Суми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на в. о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

За попередньою інформацією, двоє людей отримали поранення уламками, медики надають їм усю необхідну допомогу.

Зокрема, внаслідок удару пошкоджено будівлю, вибито вікна. На місці події працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, російська терористична армія вдарила керованими авіабомбами по Шосткинській громаді Сумської області. Унаслідок удару загинула людина.

Також уночі ворог завдав чотирьох ударів по Київському району міста. Наразі триває збір детальної інформації щодо масштабів руйнувань. Також у місті є постраждала.

Майже одночасно з атакою на Харків вибухи пролунали у Запоріжжі. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив ракетний обстріл, про який раніше попереджали Повітряні сили ЗСУ через загрозу застосування балістики. Також під ворожим вогнем опинився Павлоград Дніпропетровської області – у мережі писали про вибухи.