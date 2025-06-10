Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В аеропорту Кишинева стався збій через обстріл України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
В аеропорту Кишинева стався збій через обстріл України
Через аварію на центральному сервері аеропорту було скасовано декілька рейсів, виникли затримки
фото: DumitruCiorici

Відключення електроенергії після російських ударів по Україні спричинили займання частини обладнання в аеропорту

Збій в столичному аеропорту Молдови стався результатом російської атаки по Україні. Технічні проблеми повʼязані з нестабільністю електромережі в Україні, яка постраждала від ворожих ударів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Володимира Боля, якого цитує IPN.

За словами чиновника, Молдова на сьогодні підключена до електромережі через Україну. «Після бомбардувань на території України сталися десятки відключень електроенергії. Ці відключення призвели до займання частини обладнання в аеропорту», – каже він.

Через аварію на центральному сервері аеропорту було скасовано декілька рейсів, а також виникли затримки в реєстрації, наданні інформації пасажирам та оформленні багажу. Зокрема, співробітникам довелось заповнювати посадкові квитки вручну.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня ворог атакував Київ ударними дронами. Тривога тривала п'ять годин, російські терористи били по цивільній інфраструктурі, загинула жінка. Як відомо, у декількох районах міста зайнялись пожежі внаслідок атаки. Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони.

На Київщині пошкодження зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки, загорілись автомобілі.

Також є влучання в Одесі. Так, у ніч проти 10 червня російські терористи атакували Україну 322-ма засобами повітряного нападу. Унаслідок нічної атаки дронів на Одесу загинули двоє людей. Ще дев'ятеро людей постраждали: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес. Через російський дроновий удар пошкоджена станція переливання крові, пологовий будинок і є руйнування адмінбудівлі станції екстреної медичної допомоги.

Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 10 БпЛА. Нічна атака на Одесу буквально потрощила місто. Навколо вибиті вікна, потрощені дахи та поламані дерева.

Читайте також:

Теги: Молдова аеропорт обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ніч на 10 червня ворог атакував Київ ударними дронами
Нічна атака на Київ: Кличко повідомив, скільки постраждалих перебуває у лікарні
Сьогодні, 10:36
В результаті відновлювальних робіт світло оперативно повернули для 35 тисяч родин
За день ДТЕК повернув світло понад 76 тисячам родин після обстрілів
7 червня, 18:20
Дрони атакують Харків
У Харкові прогриміли вибухи: місто під атакою дронів
4 червня, 02:42
Глава України вважає, що світ має позбавити Росію бажання воювати
Зеленський пояснив, що Путін хоче показати масованими обстрілами
26 травня, 12:51
Ворог пошкодив майже два десятки житлових будинків
Окупанти вдарили по чотирьох підприємствах Хмельниччини: деталі нічної атаки
26 травня, 10:08
Командира військової частини відсторонено, проводиться службове розслідування
Росія вдарила по стрільбищу на Сумщині: є загиблі та поранені військові
21 травня, 08:30
Павло Дуров сипле звинуваченнями на адресу розвідки Франції
Скандал із французькою розвідкою: Дуров згадав про Україну
20 травня, 10:04
Поліція Київщина фіксує наслідки атаки ворога у області
На Білоцерківщині під час нічної атаки уламки дрона пошкодили цивільну інфраструктуру (фото)
16 травня, 09:54
Літак, який мав забрати пасажирів, не міг долетіти до Делі через закритий повітряний простір
Росіяни летіли з Індії додому два дні – літак спершу горів, а потім потрапив під обстріл
11 травня, 18:34

Соціум

Популярний острів у Греції після землетрусів не приваблює туристів
Популярний острів у Греції після землетрусів не приваблює туристів
Рига вирішила залишити важливу пільгу для українських біженців
Рига вирішила залишити важливу пільгу для українських біженців
В аеропорту Кишинева стався збій через обстріл України
В аеропорту Кишинева стався збій через обстріл України
Який вигляд має пошкоджений есмінець КНДР: нові супутникові знімки
Який вигляд має пошкоджений есмінець КНДР: нові супутникові знімки
Новий штам коронавірусу миттєво шириться Європою: які симптоми
Новий штам коронавірусу миттєво шириться Європою: які симптоми
Чому народжуваність у світі падає? ООН назвала основні причини
Чому народжуваність у світі падає? ООН назвала основні причини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
241K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 червня 2025
69K
Удари по містах України «Орєшніком»: переговірник Путіна озвучив вимоги росіян
18K
Кремль вимагає від США превентивних поступок щодо війни в Україні – ISW
18K
У Борисполі зайнялась масштабна пожежа внаслідок атаки
12K
Польське МЗС пояснило, що означатиме для України президентство Навроцького

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
Сьогодні, 08:22
У Києві повітряна тривога тривала п'ять годин
Сьогодні, 05:10
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua