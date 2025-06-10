В аеропорту Кишинева стався збій через обстріл України

Через аварію на центральному сервері аеропорту було скасовано декілька рейсів, виникли затримки

Відключення електроенергії після російських ударів по Україні спричинили займання частини обладнання в аеропорту

Збій в столичному аеропорту Молдови стався результатом російської атаки по Україні. Технічні проблеми повʼязані з нестабільністю електромережі в Україні, яка постраждала від ворожих ударів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Володимира Боля, якого цитує IPN.

За словами чиновника, Молдова на сьогодні підключена до електромережі через Україну. «Після бомбардувань на території України сталися десятки відключень електроенергії. Ці відключення призвели до займання частини обладнання в аеропорту», – каже він.

Через аварію на центральному сервері аеропорту було скасовано декілька рейсів, а також виникли затримки в реєстрації, наданні інформації пасажирам та оформленні багажу. Зокрема, співробітникам довелось заповнювати посадкові квитки вручну.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня ворог атакував Київ ударними дронами. Тривога тривала п'ять годин, російські терористи били по цивільній інфраструктурі, загинула жінка. Як відомо, у декількох районах міста зайнялись пожежі внаслідок атаки. Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони.

На Київщині пошкодження зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки, загорілись автомобілі.

Також є влучання в Одесі. Так, у ніч проти 10 червня російські терористи атакували Україну 322-ма засобами повітряного нападу. Унаслідок нічної атаки дронів на Одесу загинули двоє людей. Ще дев'ятеро людей постраждали: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес. Через російський дроновий удар пошкоджена станція переливання крові, пологовий будинок і є руйнування адмінбудівлі станції екстреної медичної допомоги.

Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 10 БпЛА. Нічна атака на Одесу буквально потрощила місто. Навколо вибиті вікна, потрощені дахи та поламані дерева.