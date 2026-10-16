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Атака на Умань: спалахнула багатоповерхівка, травмовано п'ятеро людей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака на Умань: спалахнула багатоповерхівка, травмовано п'ятеро людей
Наслідки російської атаки на місто Умань
фото: Ігор Табурець/Telegram

Трьох травмованих госпіталізовано

Вранці 16 жовтня російські терористи атакували місто Умань на Черкащині. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає «Главком».

«В Умані внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа в багатоповерхівці. Також поруйновано сторожовий будинок поруч: з-під завалів врятовано чоловіка», – йдеться у повідомленні.

Атака на Умань: спалахнула багатоповерхівка, травмовано п'ятеро людей фото 1
фото: Ігор Табурець/Telegram
Атака на Умань: спалахнула багатоповерхівка, травмовано п'ятеро людей фото 2
фото: Ігор Табурець/Telegram
Атака на Умань: спалахнула багатоповерхівка, травмовано п'ятеро людей фото 3
фото: Ігор Табурець/Telegram
Атака на Умань: спалахнула багатоповерхівка, травмовано п'ятеро людей фото 4
фото: Ігор Табурець/Telegram

За даними влади, наразі відомо про п'ятьох потерпілих. Троє госпіталізовані, іншим медики надали допомогу на місці.

«На іншій локації зайнялись торговельні склади. Пожежу локалізували. Усі служби працюють. Розгорнуто оперативний штаб. Загроза все ще зберігається. Наразі на тривозі вся область», – наголосив Ігор Табурець.

Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня російська терористична армія атакувала Тернопільську область. Було двічі атаковано місто Чортків.

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Теги: Умань Черкащина війна

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