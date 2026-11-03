Екстрені відключення світла 3 листопада запроваджено у Києві та двох областях

Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях запроваджено екстрені відключення світла через постійні обстріли енергосистеми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

«Це непередбачені графіками обмеження, тож прогнозувати тривалість відключень наразі неможливо. Заходи триватимуть до окремого розпорядження «Укренерго», – йдеться у повідомленні.

Графік відключень світла в Україні

Нагадаємо, 31 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що у низці регіонів України виникла складна ситуація з електропостачанням.

До слова, у Києві 31 жовтня ускладнилася ситуація зі світлом через удари РФ по об’єктах критичної інфраструктури. «Ворог завдав болісних ударів по енергетиці по всій країні, зокрема й у Києві. У столиці під ударом знову опинилася ТЕЦ. Ці атаки наклалися на пошкодження від попередніх обстрілів, тому ситуація в енергосистемі стала ще складнішою», – йшлося у повідомленні ДТЕК.