Росія через великі втрати перенесла навчання для офіцерів – Генштаб

Окупанти щоденно зазнають втрат у розв’язаній ними війні проти України

Кількості особового складу у підрозділах, які пройшли навчання на полігонах значно зменшується

Російські загарбники через великі втрати особового складу у війні в Україні перенесли навчання для офіцерського складу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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«Російська Федерація щоденно зазнає втрат у розв’язаній нею війні проти України, що дається взнаки. Відомо, що міністром оборони Російської Федерації прийнято рішення щодо переносу початку навчального процесу для офіцерського складу у деяких вищих військових навчальних закладах з 1 вересня на 1 грудня», – йдеться в повідомленні.

Також відзначається зменшення кількості особового складу у підрозділах, які пройшли навчання на полігонах. Що, ймовірно, пов’язано із постійною відправкою у райони ведення бойових дій малочисельних груп для поповнення втрат бойових підрозділів.

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Нагадаємо, триває 417-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ворог продовжує вести загарбницьку війну, повністю ігнорує Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли невійськових об’єктів. Протягом доби противник завдав 19 авіаційних та 4 ракетних ударів, здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.