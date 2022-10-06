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Росія гатила по Хмельниччині з території Білорусі. Жахливі наслідки ударів (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Росія гатила по Хмельниччині з території Білорусі. Жахливі наслідки ударів (фото)
Удар по Хмельниччині рашисти завдли ракетами Х-22
фото з відкритих джерел

Вночі на 6 жовтня російська авіація завдала ракетного удару по Україні з території Білорусі

Сьогоднішній удар по Хмельниччині противник завдав ракетами Х-22. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Українська правда.

«Сьогодні зранку 4 літаки Ту-22 М3 стратегічної авіації країни агресора з повітряного простору Білорусі завдали авіаційний удар по території України. Попереднє застосування авіації з цього напрямку було 28 серпня» – повідомив Ігнат.

Начальник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій поділився у Telegram відео та фото з місць сьогоднішніх прильотів.

Росія гатила по Хмельниччині з території Білорусі. Жахливі наслідки ударів (фото) фото 1
Росія гатила по Хмельниччині з території Білорусі. Жахливі наслідки ударів (фото) фото 2

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент держави-агресорки Росії Володимир Путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення за допомогою ядерного випробування на кордонах України. Про це повідомляла британська газета Times з посиланням на військові джерела.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. 

30 вересня  Путін вчергове натякнув на можливість застосування ядерної зброї. Він нагадав, що США застосовували ядерну зброю проти Японії під час Другої світової війни, зазначивши, що цим вони «створили прецедент». Про це Путін сказав у своїй промові в Кремлі.

Читайте також: Ядерна війна. Де межа між словами і ділами Путіна?
Теги: Білорусь Хмельниччина війна Україна ракета

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