Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія готується до захоплення островів на Дніпрі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Росія готується до захоплення островів на Дніпрі
Росіяни відкрили новий напрямок для форсування Дніпра на півдні України
фото з відкритих джерел

На Придніпровському напрямку противник проводить перегрупування

Російська армія активізувалась на Придніпровському напрямку. Противник проводить там перегрупування сил. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Сили оборони півдня.

«На Придніпровському напрямку противник проводить перегрупування, логістичні, евакуаційні і розвідувальні заходи для продовження спроб захопити острівну зону Дніпра», – сказано у повідомленні.

На півдні ворог продовжує завдавати вогневого ураження з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по прифронтових територіях і населених пунктах Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей.

За минулу добу зафіксовано більше чотирьох десятків таких обстрілів по 21 населеному пункту.

Нагадаємо, армія РФ перебуває за менш ніж три кілометри від Дніпропетровщини. Активні дії російські війська проводять на Новопавлівському напрямку. Окрім штурмів малими групами, солдати РФ застосовують авіацію та FPV-дрони на оптоволокні. 

Також бійці 33-ї окремої механізованої бригади продовжують утримувати населений пункт Багатир та зачищати село від окупантів. 

Українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 910 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, сім бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 155 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 96 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо, триває 1179-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: армія Дніпро озброєння ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони на оптоволокні – особиста думка
Дрони на оптоволокні можуть стати головним болем на фронті
17 квiтня, 20:01
Припинення авіасполучення у Росії не може компенсуватися іншими видами транспорту
Як Україна змушує Росію думати про мир
9 травня, 12:52
Загалом за споживанням алкоголю на душу населення СССР перевищив дореволюційну Росію у два з половиною рази
Іронія історії або Квітневі пристрасті Михайла Горбачова
22 квiтня, 21:00
Рятувальники розбирають завали у Святошинському районі Києва
Комбінований удар РФ по Києву: під завалами зруйнованого будинку можуть бути люди
24 квiтня, 09:05
До великої війни статки Вадима Єрмолаєва становили понад $200 млн
«Усі роблять вигляд, що не знають, чий це бізнес». Підсанкційний бізнесмен активно господарює у Дніпрі
29 квiтня, 19:31
Ситуація на фронті 3 травня
Лінія фронту станом на 3 травня. Зведення Генштабу
3 травня, 22:28
У трьох районах Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА: виникли пожежі
У трьох районах Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА: виникли пожежі
4 травня, 00:56
Трамп запевнив Зеленського у тому, що угода про надра є також гарантією безпеки України
Зеленський озвучив варіанти розміщення іноземних військових в Україні
3 травня, 18:30
Зеленський подякував військовим, які провели вдалу операцію
Військові знищили другий за добу російський літак – Зеленський
3 травня, 22:13

Події в Україні

В окупованому Криму дрони уразили російські склади боєприпасів
В окупованому Криму дрони уразили російські склади боєприпасів
Удар дрона по автобусу на Сумщині: що відомо про постраждалих
Удар дрона по автобусу на Сумщині: що відомо про постраждалих
Росія готується до захоплення островів на Дніпрі
Росія готується до захоплення островів на Дніпрі
Ексдепутатка Савченко біля калини розповіла, що жива
Ексдепутатка Савченко біля калини розповіла, що жива
Росія посилює територіальні претензії до України – ISW
Росія посилює територіальні претензії до України – ISW
Карта бойових дій в Україні станом на 17 травня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 17 травня 2025 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
221K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 травня 2025
63K
Суд поламав плани Порошенка та його дружини, які рятують майно від санкцій
40K
Другий тур президентських виборів у Румунії. Лідер української діаспори назвав правильного кандидата
31K
Росія висунула нереалістичні вимоги на переговорах з Україною – Sky News
30K
Після скарги журналістів до омбудсмена «Укрпошта» розкрила розмір зарплати членів Наглядової ради

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:43
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua