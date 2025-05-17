Росія готується до захоплення островів на Дніпрі

Росіяни відкрили новий напрямок для форсування Дніпра на півдні України

На Придніпровському напрямку противник проводить перегрупування

Російська армія активізувалась на Придніпровському напрямку. Противник проводить там перегрупування сил. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Сили оборони півдня.

«На Придніпровському напрямку противник проводить перегрупування, логістичні, евакуаційні і розвідувальні заходи для продовження спроб захопити острівну зону Дніпра», – сказано у повідомленні.

На півдні ворог продовжує завдавати вогневого ураження з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по прифронтових територіях і населених пунктах Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей.

За минулу добу зафіксовано більше чотирьох десятків таких обстрілів по 21 населеному пункту.

Нагадаємо, армія РФ перебуває за менш ніж три кілометри від Дніпропетровщини. Активні дії російські війська проводять на Новопавлівському напрямку. Окрім штурмів малими групами, солдати РФ застосовують авіацію та FPV-дрони на оптоволокні.

Також бійці 33-ї окремої механізованої бригади продовжують утримувати населений пункт Багатир та зачищати село від окупантів.

Українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.



Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 910 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, сім бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 155 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 96 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо, триває 1179-й день повномасштабної війни в Україні.