Із передових позицій під Херсоном втекла група російських солдатів

Дезертири переодяглися в цивільний одяг і зникли у невідомому напрямку

У тимчасово окупованій Херсонській області 12 російських солдатів самовільно залишили передові позиції, вони втекли у невідомому напрямку. Як інформує «Главком», про це у суботу, 3 травня, повідомив партизанський рух «Атеш».

Росіяни залишили безліч зброї, військову форму та особисті речі.

«Дезертири переодяглися в цивільний одяг і зараз розшукуються по всій тимчасово окупованій території України. Їхній підрозділ піднято по тривозі, розпочато масові допити товаришів по службі», – сказано у повідомленні.

Також «Атеш» з’ясував, що серед дезертирів є громадянин Молдови, представник гагаузької національної меншини, якого завербували через прихований рекрутинговий центр росіян.

«Росія продовжує використовувати вразливі верстви населення та найбідніші регіони, перетворюючи людей на гарматне м'ясо», – наголосили партизани.

Нагадаємо, поблизу тимчасово окупованої Станиці Луганської та Луганщині сталася диверсія, яку влаштували українські партизани.

Також партизани «Атеш» завдали удару по логістиці російських загарбників у тимчасово окупованому Мелітополі.