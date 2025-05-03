Із передових позицій під Херсоном втекла група російських солдатів
Дезертири переодяглися в цивільний одяг і зникли у невідомому напрямку
У тимчасово окупованій Херсонській області 12 російських солдатів самовільно залишили передові позиції, вони втекли у невідомому напрямку. Як інформує «Главком», про це у суботу, 3 травня, повідомив партизанський рух «Атеш».
Росіяни залишили безліч зброї, військову форму та особисті речі.
«Дезертири переодяглися в цивільний одяг і зараз розшукуються по всій тимчасово окупованій території України. Їхній підрозділ піднято по тривозі, розпочато масові допити товаришів по службі», – сказано у повідомленні.
Також «Атеш» з’ясував, що серед дезертирів є громадянин Молдови, представник гагаузької національної меншини, якого завербували через прихований рекрутинговий центр росіян.
«Росія продовжує використовувати вразливі верстви населення та найбідніші регіони, перетворюючи людей на гарматне м'ясо», – наголосили партизани.
Нагадаємо, поблизу тимчасово окупованої Станиці Луганської та Луганщині сталася диверсія, яку влаштували українські партизани.
Також партизани «Атеш» завдали удару по логістиці російських загарбників у тимчасово окупованому Мелітополі.
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