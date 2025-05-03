Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Із передових позицій під Херсоном втекла група російських солдатів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Із передових позицій під Херсоном втекла група російських солдатів
Росіяни залишили безліч зброї, військову форму та особисті речі
фото: Атеш|Telegram

Дезертири переодяглися в цивільний одяг і зникли у невідомому напрямку

 

У тимчасово окупованій Херсонській області 12 російських солдатів самовільно залишили передові позиції, вони втекли у невідомому напрямку. Як інформує «Главком», про це у суботу, 3 травня, повідомив партизанський рух «Атеш».

Росіяни залишили безліч зброї, військову форму та особисті речі.

Із передових позицій під Херсоном втекла група російських солдатів фото 1

«Дезертири переодяглися в цивільний одяг і зараз розшукуються по всій тимчасово окупованій території України. Їхній підрозділ піднято по тривозі, розпочато масові допити товаришів по службі», – сказано у повідомленні.

Також «Атеш» з’ясував, що серед дезертирів є громадянин Молдови, представник гагаузької національної меншини, якого завербували через прихований рекрутинговий центр росіян.

Із передових позицій під Херсоном втекла група російських солдатів фото 2

«Росія продовжує використовувати вразливі верстви населення та найбідніші регіони, перетворюючи людей на гарматне м'ясо», – наголосили партизани.

Нагадаємо, поблизу тимчасово окупованої Станиці Луганської та Луганщині сталася диверсія, яку влаштували українські партизани.

Також партизани «Атеш» завдали удару по логістиці російських загарбників у тимчасово окупованому Мелітополі. 

Читайте також:

Теги: окупанти Херсонщина партизани

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили Оборони України проводять операцію на території Білгородської області
Нова операція ЗСУ: що відбувається у Білгородській області?
8 квiтня, 14:20
Ворожі війська розстріляли з автомата полоненого, який не мав зброї
На Донеччині окупанти розстріляли полоненого захисника
16 квiтня, 17:10
Наслідки російської атаки на Суми
Удар по Сумах: очільник МВС назвав кількість жертв
13 квiтня, 12:13
Який вигляд має центр Сум після атаки: моторошні кадри
Який вигляд має центр Сум після атаки: моторошні кадри
13 квiтня, 12:29
У знищеному Бахмуті розвішують російські плакати
Окупанти готують зруйнований Бахмут до дня перемоги (фото)
16 квiтня, 06:22
РФ з початку року втратила в Україні 22257 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 18 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
18 квiтня, 07:55
Рятувальники розбирають завали у Святошинському районі Києва
Комбінований удар РФ по Києву: під завалами зруйнованого будинку можуть бути люди
24 квiтня, 09:05
За минулу добу відбулося 156 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2025 року
26 квiтня, 08:22
Ситуація на фронті 30 квітня
Лінія фронту станом на 30 квітня. Зведення Генштабу
30 квiтня, 22:22

Події в Україні

Із передових позицій під Херсоном втекла група російських солдатів
Із передових позицій під Херсоном втекла група російських солдатів
Стерненко в оригінальній футболці сфотографувався з головою СБУ
Стерненко в оригінальній футболці сфотографувався з головою СБУ
Зеленський озвучив варіанти розміщення іноземних військових в Україні
Зеленський озвучив варіанти розміщення іноземних військових в Україні
Гендиректор «Укрпошти» розкрив свою зарплату
Гендиректор «Укрпошти» розкрив свою зарплату
В Україну суне негода, рятувальники попереджають про небезпеку
В Україну суне негода, рятувальники попереджають про небезпеку
Кремль відреагував на відмову Зеленського від путінського перемир’я на 9 травня
Кремль відреагував на відмову Зеленського від путінського перемир’я на 9 травня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
213K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 травня: ситуація на фронті
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 травня 2025
24K
Кремль відреагував на відмову Зеленського від путінського перемир’я на 9 травня
14K
У «Батальйоні Монако» паніка
13K
Дипломат заявив, що Росія формує ударний кулак для наступу на країни Балтії та Польщу
13K
Втрати ворога станом на 3 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 06:07
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua