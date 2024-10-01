Росія кинула цілий армійський корпус на одне місто: подробиці від ЗСУ

Головний акцент окупантів – південь Донеччини

РФ кинули цілий армійський корпус і додаткові танкові сили на місто Селидове Донецької області. Про це розповів військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов в етері «Київ24».

«Головний їхній акцент зараз – південь Донецької області. Це Вугледар, Курахове. Це, мені здається, туди вони перекидають основні сили. Звісно, на Селидове», – зазначив військовий.

За його словами, окупанти перенесли свої зусилля південніше міста Покровськ. Також бої точаться в Торецьку, Нью-Йорку, Часовому Ярі.

«Тиснути ворог продовжує, але цей тиск, ці штурми більше для того, щоб ми не могли перекинути звідти нікого», – пояснив Сазонов.

Експерт уточнив, що до складу армійського корпусу можуть входити від 30 тисяч до 60 тисяч осіб.

Нагадаємо, що російські загарбники майже дійшли до центру Вугледара. Зараз тривають активні бойові дії.

Раніше аналітики DeepState повідомили, що російські війська зайшли у Вугледар із двох напрямків та намагаються закріпитися в місті, розгортаючи свої позиції. На деяких вулицях Вугледара були помічені російські триколори, що свідчить про намагання ворога взяти під контроль зруйновані багатоповерхівки, щоб розташуватися там.

До слова, Сили оборони України змогли скоротити можливості російських військ у районі Вовчанська Харківської області. На думку британських розвідників, це сприятиме подальшому контрнаступу на півночі міста.