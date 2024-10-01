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Російські війська перебувають майже в центрі Вугледара

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Російські війська перебувають майже в центрі Вугледара
Раніше повідомлялося, що російські війська зайшли у Вугледар з двох напрямків
фото з відкритих джерел

Гуманітарна ситуація в Вугледарі є вкрай важкою

Російські загарбники майже в центрі Вугледара. Зараз тривають активні бойові дії. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.

«Йде активна фаза війни, вже зараз ворог знаходиться майже в центрі міста», – заявив він.

Російські загарбники майже в центрі Вугледара
Російські загарбники майже в центрі Вугледара
скріншот

За словами Філашкіна, у місті перебуває 107 людей, однак дітей вдалося вивезти з міста. Він додав, що доставити гуманітарну допомогу, питну воду та медикаменти цим людям надзвичайно складно через активні бойові дії.

За словами глави ОВА, гуманітарна ситуація в Вугледарі є вкрай важкою, і це не єдиний район, де спостерігається подібна проблема. Також важко доставити допомогу в Торецьк, де залишаються близько півтори тисячі людей, більшість із яких не хоче виїжджати.

Нагадаємо, росіяни продовжують активно наступати одразу на кількох напрямках, напередодні вони увійшли у Вугледар і закріплюються там у багатоповерхівках.

Раніше стало відомо, що російські війська зайшли у Вугледар з двох напрямків.

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Теги: Вугледар окупанти війна Донеччина

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