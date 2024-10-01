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Російські триколори у Вугледарі: окупанти зайшли в місто – DeepState

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Російські триколори у Вугледарі: окупанти зайшли в місто – DeepState
РФ вже у Вугледарі
фото з відкритих джерел

Росіяни зайшли у знищене місто із заходу та півдня

Сьогодні стало відомо, що російські війська зайшли у Вугледар з двох напрямків. Як повідомляє аналітична платформа DeepState, окупанти намагаються закріпитися в місті, розгортаючи свої позиції. 

На деяких вулицях Вугледара були помічені російські триколори, що свідчить про намагання ворога взяти під контроль зруйновані багатоповерхівки, щоб розташуватися там. 

Аналітики зазначають, що рросійські військові та Telegram-канали росіян публікують фото та відео з обстрілами міста.

«Публікують не тільки обстріли центральної частини міста, де Сили Оборони продовжують чинити спротив, а й рух своєї піхоти у місті та у середині багатоповерхівок», – додали експерти.

Обстановка залишається напруженою, українські сили оборони продовжують чинити опір, проводяться заходи для контратаки. У останньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України повідомлялося, що українські бійці відбили шість штурмів росіян неподалік Вугледара, Богоявленки та Золотої Ниви. 

Нагадаємо, напередодні повідомлялось, що ситуація в районі Вугледара залишається напруженою. Російські війська посилюють свої спроби захопити місто, зокрема, прагнучи закріпитися у багатоповерхівках на його околицях.

Також Генерал армії України Микола Маломуж висловив стурбованість щодо ситуації під Вугледаром, зазначивши, що вона може розвиватися за двома основними сценаріями. 

До слова, минулого тижня 57-а окрема мотострілецька бригада армії РФ прорвала оборону 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, яка обороняє Вугледар Донецької області. Нині загарбники перебувають на півдні міста та вже зайняли будівлі. 

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Теги: окупанти військові Telegram місто відео спротив Вугледар

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