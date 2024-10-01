Втрати ворога станом на 1 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 951-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1370 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 1 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 1 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 1 жовтня втратила:

особового складу ‒ близько 654430 (+1370) осіб,

танків ‒ 8883 (+9) од.,

бойових броньованих машин ‒ 17547 (+44) од.,

артилерійських систем – 18855 (+33) од.,

РСЗВ – 1204 (+0) од.,

засоби ППО ‒ 963 (+0) од.,

літаків – 369 (+0) од.,

гелікоптерів – 328 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16322 (+98),

крилаті ракети ‒ 2613 (+3) од.,

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,

підводні човни – 1 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25621 (+73) од.,

спеціальна техніка ‒ 3314 (+1).

Дані уточнюються.

Втрати ворога у війні станом на 1 жовтня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 1 жовтня

У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі один ворожий корабель, який є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – шість суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – вісім суден, з них чотири рухались із протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Активність флоту окупантів станом на 1 жовтня 2024 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 951-й день повномасштабної війни в Україні.