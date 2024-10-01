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Запеклі бої за Вовчанськ. Британська розвідка спрогнозувала успіх ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Запеклі бої за Вовчанськ. Британська розвідка спрогнозувала успіх ЗСУ
Українські бійці звільнили від російських окупантів територію агрегатного заводу у Вовчанську
фото: ГУР

Міноборони Британії пояснило, як на хід бойових дій вплине зачистка Вовчанського агрегатного заводу

Сили оборони України змогли скоротити можливості російських військ у районі Вовчанська Харківської області. Ймовірно, це сприятиме подальшому контрнаступу на півночі міста. Про це йдеться в новому звіті розвідки міноборони Великої Британії.

Розвідники нагадали, що бої за Вовчанськ тривають від травня 2024 року. Тоді російські окупанти розпочали наступальну операцію в Харківській області, ймовірно, щоб створити «буферну зону» для стримування та пом'якшення будь-яких українських атак у районі Білгорода.

«Це призвело до того, що Вовчанськ (за 5 км на південь від кордону України та Росії) став містом, за яке ведуться запеклі бої, і обидві сторони прагнуть витіснити один одного з цього району», – пояснили фахівці.

Наприкінці вересня 2024 року ЗСУ вдалося відбити та очистити Вовчанський агрегатний завод, який був опорним пунктом Росії і дозволяв окупантам проводити тактичні операції на річці Вовча.

«Його втрата, ймовірно, обмежить можливості російських сухопутних військ щодо просування в Харківській області. Ймовірно, що український контроль над заводом сприятиме подальшим контрнаступам на півночі міста, щоб відтіснити російські війська до кордону України та Росії», – підсумували британські розвідники.

Нагадаємо, що підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівлях підприємства: «У вівторок, 24 вересня, о 14:40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції. Операцію здійснили спеціальні групи ГУР: «Стугна», «Парагон», «Юнгер», БДК, «Терор».

Також командир підрозділу «Стугна» Дмитро на псевдо «Лінукс» заявив, що звільнення Вовчанського агрегатного заводу звужує зону контролю противника та покращує логістику ЗСУ. 

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Теги: фронт Харківщина війна британська розвідка ЗСУ

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