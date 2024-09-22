Росія вдарила авіабомбами по Харкову: Зеленський відреагував

Зеленський повідомив, що протягом тижня Росія застосувала понад 900 керованих авіаційних бомб

Уночі 22 вересня Росія знову вдарила по Харкову – авіабомбами по житловому будинку. Внаслідок обстрілу 21 людина постраждала. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Внаслідок обстрілу 21 людина постраждала. Серед них восьмирічна дитина та двоє підлітків 17 років. 60 мешканців будинку евакуйовано. Всім надається необхідна допомога», – зауважив президент.

Зеленський додав, що протягом тижня Росія застосувала понад 900 керованих авіаційних бомб, близько 400 «шахедів», майже 30 ракет різних типів.

«Нам необхідно посилити наші спроможності для ще більшого захисту життів людей і безпеки. Україні потрібна повноцінна далекобійність. Ми переконуємо партнерів і продовжимо говорити про це наступного тижня», – наголосив очільник України.

Нагадаємо, що у суботу ввечері, 21 вересня, близько 23:00, російські окупаційні війська знову завдали удару по Харкову. Російський винищувач-бомбардувальник Су-34, що злетів з аеродрому в Бєлгороді (Росія), скинув на місто три керовані авіаційні бомби ФАБ-250 УМПК.