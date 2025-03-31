Втрати ворога станом на 31 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1230 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 31 березня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 31 березня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 31 березня втратила:
- особового складу ‒ близько 915230 (+1230) осіб,
- танків ‒ 10496 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21819 (+3) од,
- артилерійських систем – 25537 (+30) од,
- РСЗВ – 1347 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1123 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31416 (+71),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42593 (+65) од,
- спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 31 березня
- У Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до восьми ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – два судна, з них одне судно продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – чотири судна, з них жодне не продовжило рух з протоки Босфор.
Як відомо, триває 1132-й день повномасштабної війни в Україні.
До слова, російська армія просунулася у Донецькій області. «Ворог просунувся в Розливі, біля Пантелеймонівки та Нового», – повідомляють аналітики ресурсу DeepState.
Коментарі — 0