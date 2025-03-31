Втрати ворога станом на 31 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

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Триває 1132-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1230 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 31 березня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 31 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 31 березня втратила:

особового складу ‒ близько 915230 (+1230) осіб,

танків ‒ 10496 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 21819 (+3) од,

артилерійських систем – 25537 (+30) од,

РСЗВ – 1347 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1123 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31416 (+71),

крилаті ракети ‒ 3121 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 42593 (+65) од,

спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).

Втрати ворога у війні станом на 31 березня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 31 березня

У Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до восьми ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – два судна, з них одне судно продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – чотири судна, з них жодне не продовжило рух з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 31 березня 2025 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Як відомо, триває 1132-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, російська армія просунулася у Донецькій області. «Ворог просунувся в Розливі, біля Пантелеймонівки та Нового», – повідомляють аналітики ресурсу DeepState.