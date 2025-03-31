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Втрати ворога станом на 31 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Втрати ворога станом на 31 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Триває 1132-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1230 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 31 березня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 31 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 31 березня втратила:

  • особового складу ‒ близько 915230 (+1230) осіб,
  • танків ‒ 10496 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21819 (+3) од,
  • артилерійських систем – 25537 (+30) од,
  • РСЗВ – 1347 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1123 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31416 (+71),
  • крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 42593 (+65) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).
Втрати ворога у війні станом на 31 березня 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 31 березня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 31 березня

  • У Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до восьми ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – два судна, з них одне судно продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – чотири судна, з них жодне не продовжило рух з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 31 березня 2025 року
Активність флоту окупантів станом на 31 березня 2025 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Як відомо, триває 1132-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, російська армія просунулася у Донецькій області. «Ворог просунувся в Розливі, біля Пантелеймонівки та Нового», – повідомляють аналітики ресурсу DeepState.

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Теги: війна Генштаб озброєння втрати

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