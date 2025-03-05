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Нічна атака дронів на Київщині: вибиті вікна у багатоповерхівці, пошкоджені склади і школа

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Нічна атака дронів на Київщині: вибиті вікна у багатоповерхівці, пошкоджені склади і школа
Окупанти завдали чергового удару безпілотниками по Київській області
фото: Національна поліція України/Facebook

У Бориспільському районі пошкоджено вікна 85 квартир двох багатоквартирних будинків

В ніч на 5 березня, окупанти завдали чергового удару безпілотниками по Київській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київської області.

«Станом на 8:55 у Бориспільському районі пошкоджено 85 квартир у двох багатоквартирних будинках, 22 автомобілі, приватний будинок, магазин, два складських приміщення, два ангари, школа та дитячий садочок», – йдеться у повідомленні.

Інформація про постраждалих наразі відсутня.

На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції Київської області
На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції Київської області
фото: Національна поkіція України/Facebook

На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції Київської області.

Поліція Київщини закликала мешканців під час повітряних тривог прямувати до укриттів, дотримуватися правил безпеки та повідомляти про підозрілі предмети на спецлінію «102».

У результаті обстрілу пошкоджено понад 20 автомобілів
У результаті обстрілу пошкоджено понад 20 автомобілів
фото: Національна поліція України/Facebook
Поліцейські Київщини фіксують наслідки атаки РФ на столичний регіон
Поліцейські Київщини фіксують наслідки атаки РФ на столичний регіон
фото: Національна поkіція України/Facebook
Автівка, пошкоджена внаслідок атаки дронів
Автівка, пошкоджена внаслідок атаки дронів
фото: Національна поліція України/Facebook
Приватний будинок, пошкоджений внаслідок атаки російських дронів
Приватний будинок, пошкоджений внаслідок атаки російських дронів
фото: Національна поліція України/Facebook

Нагадаємо, у ніч проти 5 березня російська армія завдала удару по Одещині. Внаслідок ворожого обстрілу є масштабні руйнування, зайнялись пожежі в приватних будинках, було пошкоджено об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. Наразі відомо про одного загиблого через атаку. Також Росія атакувала місто Харків безпілотниками. Ворожий дрон поцілив по по цивільному підприємству у Немишлянському районі міста.

Теги: росія будинок обстріл Київщина дрон місто війна

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