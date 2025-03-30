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Військовий шпиталь у Харкові відновив операції після удару РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Військовий шпиталь у Харкові відновив операції після удару РФ
У шпиталі вже проводять операції
фото: Шпиталь Харків

Внаслідок влучання «шахеда» у шпиталі постраждали пацієнти і персонал

Ввечері, 29 березня, окупанти вдарили «шахедами» по військовому шпиталю у Харкові. Сьогодні, незважаючи на пошкодження, заклад відновив проведення операцій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Facebook-сторінку шпиталя.

У черговий раз Російська Федерація здійснила злочин – використала летальну зброю проти лікувального закладу. В черговий раз, бо госпіталь обстрілюється не вперше. Це акт тероризму, – заявив начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Едуард Хорошун.

Внаслідок нічного влучання «шахеда» у шпиталі постраждали пацієнти і персонал, були пошкоджені кілька корпусів.

Але нині в операційних, які зазнали руйнувань від вибухової хвилі, вже відновилися операції. Шпиталь не може зупинити надання допомоги і лікування пацієнтів ані на хвилину. Ми не оголошуємо збору на відновлення закладу, сподіваємося впоратися власними силами. Усю вашу лють, гнів, обурення, усю вашу емпатію та симпатію до наших лікарів та поранених бійців конвертуйте у донати, – йдеться у повідомленні шпиталю.

Раніше Генштаб відреагував на удар по війському шпиталю у Харкові та заявив, що росіяни цинічно порушили норми міжнародного гуманітарного права. Про це повідомляє «Главком».

«Факт умисного, прицільного обстрілу армією рф української медичної установи поповнив довгий перелік підлих та цинічних злочинів, вчинених росіянами від початку неспровокованого вторгнення в Україну. Воєнні злочини не мають термінів давності. Відповідні докази будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя», – йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов розповів, що влучання ворожих БпЛА сталися за шістьма адресами. Багато де розгорілися пожежі. Серед об’єктів, що зазнали пошкоджень, – торговий центр, багатоповерхові житлові будинки, медичний заклад, а також офісна будівля.

Теги: госпіталь Харків

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