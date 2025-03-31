Росія вдарила дроном по Харкову: що відомо

Дрон влучив по території цивільного підприємства

Вночі, 31 березня, окупанти атакували Харків безпілотником. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

За інформацією Терехова, влучання безпілотника сталося по території цивільного підприємства у Київському районі.

«Попередньо постраждалих немає. Унаслідок вибухової хвилі пошкоджено скління вікон у прилеглих багатоквартирних будинках», – написав Терехов.

Раніше ми писали, що ввечері, 29 березня, окупанти вдарили «шахедами» по військовому шпиталю у Харкові. Сьогодні, незважаючи на пошкодження, заклад відновив проведення операцій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Facebook-сторінку шпиталя.

У черговий раз Російська Федерація здійснила злочин – використала летальну зброю проти лікувального закладу. В черговий раз, бо госпіталь обстрілюється не вперше. Це акт тероризму, – заявив начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Едуард Хорошун.

Також Генштаб відреагував на удар по війському шпиталю у Харкові та заявив, що росіяни цинічно порушили норми міжнародного гуманітарного права. Про це повідомляє «Главком».

«Факт умисного, прицільного обстрілу армією рф української медичної установи поповнив довгий перелік підлих та цинічних злочинів, вчинених росіянами від початку неспровокованого вторгнення в Україну. Воєнні злочини не мають термінів давності. Відповідні докази будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя», – йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов розповів, що влучання ворожих БпЛА сталися за шістьма адресами. Багато де розгорілися пожежі. Серед об’єктів, що зазнали пошкоджень, – торговий центр, багатоповерхові житлові будинки, медичний заклад, а також офісна будівля.