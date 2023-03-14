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Росія обстріляла Краматорськ: Зеленський показав моторошні кадри з місця влучання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія обстріляла Краматорськ: Зеленський показав моторошні кадри з місця влучання
Внаслідок атаки пошкоджено шість багатоповерхівок
фото: Павло Кириленко/Телеграм

Російська ракета влучила в центр міста

Президент України Володимир Зеленський показав відео наслідків ворожої атаки по центру Краматорська Донецької області. Рятувальні роботи на місці ще тривають. Про це Зеленський повідомив у Телеграм.

«Краматорськ. Російська ракета влучила в центр міста. Пошкоджено шість багатоповерхівок. Щонайменше троє постраждалих, одна людина загинула. Мої співчуття рідним», – написав Зеленський.

За його словами, рятувальні роботи на місці ще тривають.  «Держава-зло продовжує воювати з мирним населенням. Знищуючи життя і не залишаючи нічого людського. Кожен удар, що забирає невинне життя, має призводити до законного й справедливого вироку, який карає за вбивство. Так обов’язково буде», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, що сьогодні російські війська вдарили по центру Краматорська Донецької області. Ракета влучила у багатоквартирний будинок, а загалом пошкодила шість За даними Офісу генпрокуратури, з-під завалів дістали чотирьох поранених. Один потерпілий помер у лікарні, ще трьом громадянам надано медичну допомогу. Правоохоронці вже порушили справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Теги: вбивство обстріл держава Володимир Зеленський будинок ракета відео

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