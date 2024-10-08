Росія обстріляла магазин на Херсонщині, є постраждалі
Інформація про кількість поранених уточнюється
Росіяни обстріляли магазин в Антонівці на Херсонщині. Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.
Зазначається, що внаслідок артилерійського обстрілу будівля магазину зазнала серйозних руйнувань.
«Швидка» доставила до лікарні 48-річного чоловіка, який дістав вибухову травму й ампутацію гомілки. Попередньо, є ще кілька постраждалих. Інформація уточнюється», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російські війська продовжують обстрілювати Херсонську область. У результаті обстрілів одна людина загинула, поранено 24 людини, серед яких четверо дітей, і одна загинула. Голова Херсонської ОВА повідомив, що російські військові поцілили в освітні заклади, заклад культури, бібліотеку та адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 14 багатоповерхівок і 15 приватних будинків. Також окупанти пошкодили приватні автомобілі.
2 жовтня російські загарбники атакували з дрона маршрутний автобус в Антонівці Херсонської області. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі. За словами глави регіону, через скидання вибухівки з БпЛА тяжкі поранення дістала 69-річна жінка.
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