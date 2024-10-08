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Росія обстріляла магазин на Херсонщині, є постраждалі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росія обстріляла магазин на Херсонщині, є постраждалі
Внаслідок артилерійського обстрілу будівля магазину зазнала серйозних руйнувань
фото: Херсонська обласна військова адміністрація

Інформація про кількість поранених уточнюється

Росіяни обстріляли магазин в Антонівці на Херсонщині. Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що внаслідок артилерійського обстрілу будівля магазину зазнала серйозних руйнувань.

Внаслідок артилерійського обстрілу будівля магазину зазнала серйозних руйнувань
Внаслідок артилерійського обстрілу будівля магазину зазнала серйозних руйнувань
фото: Херсонська обласна військова адміністрація

«Швидка» доставила до лікарні 48-річного чоловіка, який дістав вибухову травму й ампутацію гомілки. Попередньо, є ще кілька постраждалих. Інформація уточнюється», – йдеться в повідомленні.  

Нагадаємо, російські війська продовжують обстрілювати Херсонську область. У результаті обстрілів одна людина загинула,  поранено 24 людини, серед яких четверо дітей, і одна загинула.  Голова Херсонської ОВА повідомив, що російські військові поцілили в освітні заклади, заклад культури, бібліотеку та адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 14 багатоповерхівок і 15 приватних будинків. Також окупанти пошкодили приватні автомобілі.

2 жовтня російські загарбники атакували з дрона маршрутний автобус в Антонівці Херсонської області. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі. За словами глави регіону, через скидання вибухівки з БпЛА тяжкі поранення дістала 69-річна жінка.

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Теги: росія обстріл війна Херсонщина

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