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Війна на Близькому Сході: Китай звернувся до ООН з вимогою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Війна на Близькому Сході: Китай звернувся до ООН з вимогою
За словами постійного представника Китаю при ООН, ситуація на Близькому Сході «висить на волосині»
фото з відкритих джерел

Китай заявив, що ООН має «припинити колообіг насильства» і зробити все можливе, щоб не допустити розширення бойових дій

Китаї прокоментував збройний конфлікт між Ізраїлем і Ліваном. КНР закликала Організацію Об'єднаних Націй вжити термінових заходів, аби «зупинити цикл насильства» на Близькому Сході. Про це повідомляє «Сіньхуа».

Постійний представник Китаю при ООН Фу Цун виступив з промовою на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН. Посадовець заявив, що організація несе «головну відповідальність» за мир і безпеку, тому має домогтися негайного припинення вогню в Газі та «розрядити напружену ситуацію» у лівано-ізраїльському конфлікті.

Представник Китаю наголосив, що ООН має «припинити колообіг насильства» і зробити все можливе, щоб не допустити розширення бойових дій. Він також наполягає на тому, що Ізраїль та Ліван мають повернутися на шлях політичних і дипломатичних рішень, а також дотримуватися «червоних ліній».

Китайський дипломат попередив, що ситуація на Близькому Сході «висить на волосині» і будь-яке зволікання – це безвідповідально і може призвести до серйозних наслідків. Ситуацію в секторі Гази він назвав «пеклом на землі» і зазначив, що протистояння між Ізраїлем та Ліваном призвело до «безпрецедентної гуманітарної катастрофи».

«Ми сподіваємося, що країни, які мають великий вплив, займуть щиру і відповідальну позицію, будуть на ділі відігравати конструктивну роль, щоб уникнути подальшої ескалації ситуації», – заявив він.

Нагадаємо, вранці в четвер, 3 жовтня, Ізраїль здійснив авіаудари по центру Бейрута. Удари стали відповіддю на найбільше за рік зіткнення на ліванському фронті між ізраїльськими військами та озброєним угрупованням «Хезболла», яке підтримується Іраном. Армія оборони Ізраїлю повідомила про точковий авіаудар по будівлі в районі Бачура, поблизу парламенту.

До слова, Росія прагне скористатися загостренням конфлікту на Близькому Сході для просування міжнародних структур, де вона відіграє домінуючу роль, зокрема у рамках створення так званої «євразійської архітектури безпеки».

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Теги: ООН Китай війна Ізраїль Ліван

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