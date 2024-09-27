Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна в ОБСЄ: Розвідка підтвердила намір РФ атакувати АЕС

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна в ОБСЄ: Розвідка підтвердила намір РФ атакувати АЕС
РФ може нанести удари по АЕС
фото з відкритих джерел

Росіяни можуть в будь-який момент завдати ударів по атомній інфраструктурі України

Т. в. о. постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Вікторія Кувшинникова під час чергового засідання Постійної ради ОБСЄ заявила, що росіяни планують атакувати українські об’єкти атомної інфраструктури. Про це повідомляє Укрінформ.

Кувшинникова зазначила, що українська розвідка отримала підтверджену інформацію про те, що найближчим часом росіяни можуть завдати ударів, в тому числі і ракетних, по атомній інфраструктурі України, щоб напередодні зими повністю відключити український народ від електроенергії.

«Наша розвідка вказує на те, що Росія готується атакувати атомну енергетичну інфраструктуру України. Сюди входить обладнання, яке є критично важливим для безпечної роботи наших АЕС. Росія спробувала це зробити 26 серпня 2024 року, коли навмисно націлилася на вузли ядерної енергетики, що призвело до аварійного відключення кількох ядерних блоків», – сказала українська дипломатка.

Також вона нагадала, що нещодавно представники РФ у ОБСЄ буквально прямо погрожували Україні та заявляли, що Росія може відключити Україну від електроенергії, завдавши ударів по п’яти конкретних об’єктах.

«Російський представник вихвалявся з приводу того, що «є всього п'ять об'єктів, які Росія може атакувати в будь-яку секунду, щоб спричинити повне відключення електроенергії в Україні». Тепер нам стало більш зрозуміло, про що він говорив. Колеги, хіба це не зізнання воєнного злочинця? Чи не настав час для ОБСЄ притягнути російських представників до відповідальності за їхні погрози, якщо є ще якийсь сенс терпіти невиправдану присутність Росії тут?» – підсумувала Кувшинникова.

Також вона заявила, що єдиним способом запобігти таким злочинам – це позбавити Росію засобів ураження і передача Україні додаткового озброєння та систем ППО для захисту інфраструктури.

«Ми можемо зробити це за допомогою санкцій і зброї. Знищення стратегічних артилерійських резервів у Краснодарському краї та Тверській області є останніми прикладами того, як ми можемо ефективно захищати людські життя», – резюмувала дипломатка.

Нагадаємо, польський президент Анджей Дуда заявив, що з небезпекою російських атак на українські атомні електростанції потрібно рахуватися. А якщо вони відбудуться, то необхідно негайно втрутитися. 

До слова, уночі 25 вересня було зафіксовано черговий проліт ударного безпілотного апарату на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС. Раніше "шахед" двічі пролітав над Хмельницькою АЕС.

Раніше в Інституті вивчення війни заявили, що російський диктатор Володимир Путін тільки лякає Україну та світ ядерними погрозами. Він це робить для того, щоб стримати західні країни від допомоги ЗСУ. 

Читайте також:

Теги: розвідка росія озброєння росіяни погрози відключення АЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час доставки майже 35 тис. артилерійських снарядів похибка становила 0,05%
Україна отримує несправні боєприпаси від західних партнерів – ЗМІ
23 вересня, 21:36
За словами глави держави, Україна прагне показати, що здатна перейти в наступ
Зеленський розкрив ключові мотиви операції ЗСУ у Курській області
23 вересня, 05:51
У Лівані зростає кількість постраждалих від масових вибухів пейджерів
Стало відомо, як Ізраїль міг замінувати пейджери в Лівані
18 вересня, 09:32
Останній раз щорічна місія МВФ відвідала Росію в листопаді 2019 року
МВФ відклав місію до Росії
18 вересня, 09:19
Окупанти, без успіху, провели штурм наших позицій на Оріхівському напрямку, поблизу Малих Щербаків. Отримали гідну відсіч
Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2024 року
11 вересня, 00:00
Російські сили на Покровському напрямку застрягли у пастці
Росіяни стикнулися з затяжними боями на Покровському напрямку. Огляд з фронту
10 вересня, 13:00
Курська операція – це був «типово зухвалий і сміливий крок з боку українців
Глави розвідок США і Британії пояснили, як Курська операція вплинула на російські еліти
7 вересня, 20:23
Пожежа на Московському НПЗ
Рекордна атака на РФ: окупанти підрахували кількість дронів
1 вересня, 09:59
Заступник глави Офісу президента Олег Татаров та глава Служби безпеки Василь Малюк
Татаров і Малюк убивали чеченців у Києві – Зеленський
27 серпня, 15:08

Політика

Україна в ОБСЄ: Розвідка підтвердила намір РФ атакувати АЕС
Україна в ОБСЄ: Розвідка підтвердила намір РФ атакувати АЕС
Канада та Франція допоможуть Україні захиститись від кібератак РФ
Канада та Франція допоможуть Україні захиститись від кібератак РФ
Глава МЗС Британії обнадіяв заявою про дозвіл на удари вглиб РФ
Глава МЗС Британії обнадіяв заявою про дозвіл на удари вглиб РФ
Мера Нью-Йорка звинувачено у кримінальних злочинах – NYT
Мера Нью-Йорка звинувачено у кримінальних злочинах – NYT
Катар став першою арабською країною, яка отримає безвізовий режим із США
Катар став першою арабською країною, яка отримає безвізовий режим із США
Трамп зустрінеться із Зеленським сьогодні
Трамп зустрінеться із Зеленським сьогодні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
58K
Під час допиту Павло Дуров назвав розмір своєї зарплати та здивував слідчих – Le Monde
46K
У Грузії з’явилися цинічні банери з розбомбленими українськими містами (фото)
25K
Візит Зеленського до США. Вибух, якого ніхто не чекав
23K
Саудівський ніж у спину Путіна
20K
«Їдьте додому». Громадянин Молдови провчив російських «миротворців» у Придністровʼї (відео)

Новини

Хусити Ємену атакували Ізраїль ракетою
Сьогодні, 02:48
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Нардеп Кучеренко заявляє про тиск глави «Укрнафти» Корецького і вимагає публічних відповідей
Вчора, 13:27
У ряді українських міст та столиці майже п'ять годин тривала повітряна тривога
Вчора, 07:23
Зустріч Зеленського з Байденом, масова атака «шахедів» та ядерні погрози РФ: головне за ніч
Вчора, 07:00
Деякі регіони накриють дощі: прогноз погоди на 26 вересня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua