Україна в ОБСЄ: Розвідка підтвердила намір РФ атакувати АЕС

Росіяни можуть в будь-який момент завдати ударів по атомній інфраструктурі України

Т. в. о. постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Вікторія Кувшинникова під час чергового засідання Постійної ради ОБСЄ заявила, що росіяни планують атакувати українські об’єкти атомної інфраструктури. Про це повідомляє Укрінформ.

Кувшинникова зазначила, що українська розвідка отримала підтверджену інформацію про те, що найближчим часом росіяни можуть завдати ударів, в тому числі і ракетних, по атомній інфраструктурі України, щоб напередодні зими повністю відключити український народ від електроенергії.

«Наша розвідка вказує на те, що Росія готується атакувати атомну енергетичну інфраструктуру України. Сюди входить обладнання, яке є критично важливим для безпечної роботи наших АЕС. Росія спробувала це зробити 26 серпня 2024 року, коли навмисно націлилася на вузли ядерної енергетики, що призвело до аварійного відключення кількох ядерних блоків», – сказала українська дипломатка.

Також вона нагадала, що нещодавно представники РФ у ОБСЄ буквально прямо погрожували Україні та заявляли, що Росія може відключити Україну від електроенергії, завдавши ударів по п’яти конкретних об’єктах.

«Російський представник вихвалявся з приводу того, що «є всього п'ять об'єктів, які Росія може атакувати в будь-яку секунду, щоб спричинити повне відключення електроенергії в Україні». Тепер нам стало більш зрозуміло, про що він говорив. Колеги, хіба це не зізнання воєнного злочинця? Чи не настав час для ОБСЄ притягнути російських представників до відповідальності за їхні погрози, якщо є ще якийсь сенс терпіти невиправдану присутність Росії тут?» – підсумувала Кувшинникова.

Також вона заявила, що єдиним способом запобігти таким злочинам – це позбавити Росію засобів ураження і передача Україні додаткового озброєння та систем ППО для захисту інфраструктури.

«Ми можемо зробити це за допомогою санкцій і зброї. Знищення стратегічних артилерійських резервів у Краснодарському краї та Тверській області є останніми прикладами того, як ми можемо ефективно захищати людські життя», – резюмувала дипломатка.

Нагадаємо, польський президент Анджей Дуда заявив, що з небезпекою російських атак на українські атомні електростанції потрібно рахуватися. А якщо вони відбудуться, то необхідно негайно втрутитися.

До слова, уночі 25 вересня було зафіксовано черговий проліт ударного безпілотного апарату на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС. Раніше "шахед" двічі пролітав над Хмельницькою АЕС.

Раніше в Інституті вивчення війни заявили, що російський диктатор Володимир Путін тільки лякає Україну та світ ядерними погрозами. Він це робить для того, щоб стримати західні країни від допомоги ЗСУ.