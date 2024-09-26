Німеччина схвалила 400 млн євро на військову допомогу Україні

Кошти дозволять закупити додаткові засоби протиповітряної оборони, військову техніку та боєприпаси для України

Бундестаг погодив пропозицію німецького уряду щодо збільшення фінансування військової підтримки України. Йдеться про приблизно 400 млн євро, вказано на сайті федерального уряду Німеччини.

Зазначається, що Німеччина надасть додаткові 170 млн євро в короткостроковій перспективі для відновлення енергетичної інфраструктури України, оскільки агресивна війна Росії завдала величезної шкоди українським містам та інфраструктурі.

Також Бундестаг схвалив збільшення фінансування військової підтримки України приблизно на 400 млн євро. Кошти дозволять закупити додаткові засоби протиповітряної оборони, танки, безпілотники, боєприпаси та запасні частини, що ефективно посилить українські Збройні сили у захисті.

Нагадаємо, уряд Німеччини у четвер, 19 вересня, оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги, який, серед іншого, містить танки Leopard, зенітні установки та безпілотники.

До слова, у жовтні президент США Джо Байден відвідає Німеччину. Під час його візиту Берлін планує запросити також лідерів Франції і Британії, щоб обговорити підтримку України.

Як відомо, Сполучені Штати Америки надали Україні оборонну допомогу на загальну суму $7,9 млрд, до якої, зокрема, увійшли додаткова батарея ППО Patriot, дрони та ракети великої дальності.