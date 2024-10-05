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Як країни НАТО могли б запобігти вторгненню РФ в Україну? Зізнання Столтенберга

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Як країни НАТО могли б запобігти вторгненню РФ в Україну? Зізнання Столтенберга
Столтенберг розповів про вторгнення РФ в Україну
фото з відкритих джерел

Столтенберг розповів, що більшість країн НАТО були проти надання Україні зброї перед повномасштабним вторгненням Росії

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ймовірно, якби країни НАТО надали Україні більше військової підтримки перед 2022 роком, то повномасштабного вторгнення не було б. Про це він розповів в інтерв’ю Financial Times.

«Ми повинні були надати Україні набагато більше військової підтримки ще перед вторгненням. А після – швидшими темпами постачати більш досконалу зброю. Можливо, це навіть могло б запобігти вторгненню або значно ускладнило б плани щодо України. Беру за це свою частину відповідальності», – йдеться у заяві.

Столтенберг додав, що більшість країн НАТО були проти надання Україні летальної зброї перед повномасштабним вторгненням Росії, адже боялися наслідків.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг вважає, що Україна має реальні шанси на вступ до НАТО, навіть якщо частина її територій залишиться під окупацією. Він навів приклад Японії, яка має гарантії безпеки від США, але вони не поширюються на Курильські острови, що залишаються під контролем Росії, хоча Японія вважає їх своєю територією.

Також Столтенберг розповів, як НАТО перетинало «червоні лінії» Путіна. 

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Теги: озброєння зброя росіяни росія війна НАТО Україна Єнс Столтенберг

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